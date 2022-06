“Falsos... estos son los mismos de siempre” Fajardo se despacha contra campaña de Petro ante revelaciones de SEMANA

Sergio Fajardo mostró su punto de vista y fue tajante al hablar sobre los videos de Roy Barreras en los que este último explica cómo desprestigiar a las otras campañas políticas.

“Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre”, escribió Fajardo en su cuenta oficial de Twitter.

Llevan años destruyendo al que se les enfrente y no se arrodille. Utilizan todas las formas de lucha. Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos. Se puede hacer política limpia. No lo duden. Llegará el momento. Estos son lo mismo de siempre — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 9, 2022

En días pasados, el exalcalde de Medellín afirmó en una entrevista que lo habían llamado personas del Pacto Histórico para buscar su apoyo, sin embargo, su respuesta fue tajante.

“Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro, lo voy a poner por escrito. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico, personas que yo no conozco, que conozco sus nombres, personas de las que tengo una buena impresión en la distancia, y han conversado conmigo. He conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que por él no voy a votar”, manifestó Fajardo a Blu Radio.

La opinión de Fajardo llega luego del plan de guerra sucia que diseñó la campaña de Gustavo Petro contra Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial que conoció SEMANA en exclusiva.

La campaña es liderada por un hombre identificado como Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien da instrucciones durante una reunión virtual. SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones donde se diseña un plan de desprestigio. “Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, agrega. “Hay que revisar el prontuario de Fico, de la gente que lo rodea, hay que empezar a proyectar cosas, dejen volar su imaginación, piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, señala Guanumen.

Así mismo, el hombre da instrucciones precisas sobre lo que cada uno de los asistentes debe hacer. “Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Estamos en un cuartel operativo de campaña B. Yo les tiro ideas, se trata de defender la campaña y lograr disputarles las audiencias a Fico. Con el tema del empresariado y la economía, tenemos que proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. Si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Si Duque llevó este país a la crisis, Fico lo va a hundir”, dice.

Roy Barreras se defiende

Por ese escándalo político, a pocos días de las elecciones presidenciales, Roy Barreras se pronunció mediante un hilo en Twitter y dijo: “Aterrizo de una gira y encuentro tormenta mediática con grabaciones ilegales de reuniones privadas de campaña. Lo primero es obvio: nuestra campaña está siendo CHUZADA E INFILTRADA ILEGALMENTE. Por menos se cayó un gobierno y un partido de derecha en WATERGATE! Abro hilo”, dijo Barreras.En medio de sus trinos, Barreras afirmó que no hay ningún “plan extraño” y que lo revelado en las últimas horas son supuestas conversaciones que forman parte de una estrategia política.

“CHUZARON NUESTRA CAMPAÑA. Esa es la verdadera guerra sucia. Y sin embargo, en las múltiples grabaciones ilegales NO HAY NINGUN ACTO ILEGAL NI NINGUN “PLAN EXTRAÑO”. Conversaciones de estrategia, analizando competidores, escenarios y acciones como HACEN TODAS LAS CAMPAÑAS EN EL MUNDO”, dijo puntualmente.

Y agregó en su hilo en Twitter: “En las grabaciones ilegales en que me refiero a dos precandidatos hace más de 10 meses (Fajardo y A. Gaviria) ni siquiera hay una descalificación personal, ni un insulto o agravio contra ellos. Dos competidores legítimos que fueron tratados en público y en privado con respeto (...). Las chuzadas e infiltraciones ilegales a una campaña presidencial son un hecho gravísimo y son UN DELITO QUE PIDO A LA @FiscaliaCol que investigue. Quién chuzó? Quién se infiltró? Quién grabó? Quién filtró? Quién se beneficia de estas nuevas chuzadas ilegales?”.

Por último, aseguró que en medio de las grabaciones reveladas en exclusiva por SEMANA, los colombianos pudieron ver que la supuesta actuación del candidato Gustavo Petro “es transparente”. “Finalmente los colombianos pudieron ver y oír con transparencia que no hay UNA SOLA DESCALIFICACION NI ACCION NEGATIVA DEL CANDIDATO PRESIDENCIAL. Todas las grabaciones ilegales son en contra de quienes hacemos parte de su campaña. La actuación de @petrogustavo es transparente”, manifestó puntualmente el congresista.

Federico Gutiérrez no se mostró sorprendido por el escándalo

El excandidato presidencial por la Coalición Equipo por Colombia, a través de sus redes sociales, se pronunció sobre lo sucedido con Roy Barreras, indicando que no le sorprende lo que hizo la campaña del líder de la Colombia Humana.

Además, indicó que esa misma estrategia la utilizaron en su contra: “No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome”, indicó Gutiérrez.

Asimismo, indicó que “todo saldrá a la luz” y aseveró que quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba es capaz de desprestigiar a otros: “Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más “mínimo” que es desprestigiar a otros. Ojo Colombia”, trinó.

No me sorprende lo que hizo la campaña de Petro y el mismo Petro, para desprestigiar a sus rivales políticos, incluyéndome.

Todo saldrá a la luz.

Quien hizo parte de un grupo ilegal que mataba y secuestraba, es capaz de lo más “mínimo” que es desprestigiar a otros. 👁 Colombia — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 9, 2022

Petro ya opinó sobre el escándalo

El candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, reaccionó al escándalo de los Petrovideos que están circulando en las redes sociales.

“Creo que los chuzados éramos nosotros. Como ha sido en todo este siglo”, fue la publicación que hizo Petro acompañada de un trino de Hollman Morris en el que muestra un artículo en el que Federico Gutiérrez acusaba a Petro de instalar micrófonos en su sede de campaña. El trino de Morris dice precisamente: “Y eso que supuestamente los micrófonos estaban en la campaña de Fico. Me late que todo lo tenían orquestado”.

Creo que los chuzados eramos nosotros. Como ha sido en todo este siglo. https://t.co/t8PaohkTko — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2022

Minutos más tarde, Petro siguió refiriéndose al tema político coyuntural. “La campaña ha sufrido la entrega de horas de grabaciones de propuestas de activistas, las decisiones del comité de estrategia nunca las publicarán que siempre fueron convocar a todo el Centro de la Esperanza a una consulta común. Ahora vamos hacia una gran acuerdo Nacional”, se lee en otro mensaje del candidato.