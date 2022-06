Aunque quisieron “acabarlo políticamente”, Alejandro Gaviria se queda en la campaña de Gustavo Petro

La política es dinámica y un ejemplo de aquella frase podría ser Alejandro Gaviria, sobre quien se orquestó una traición y una estrategia para “acabarlo políticamente” por parte de Roy Barreras y Gustavo Petro.

Aunque en una serie de audios y videos quedó claro como Barreras, jefe de debate parlamentario del Pacto Histórico, tenía todo listo para “irse al ataque en contra de Alejandro Gaviria”, al exrector de los Andes no le importó.

A través de sus redes sociales publicó un mensaje en el que decide quedarse en la campaña de Gustavo Petro, a pesar de los agravios y la traición política que se fraguó en su contra.

Reflexión sobre los vídeos que han circulado esta noche y los ataques políticos pic.twitter.com/Ddc1ihu63W — Alejandro Gaviria (@agaviriau) June 9, 2022

En un escrito sobre las revelaciones de SEMANA, Gaviria prefirió dejar esos ataques en el pasado y mantenerse firme en su apoyo presidencial a Gustavo Petro.

“Yo inicié mi campaña política con una defensa de las virtudes republicanas del respeto y el diálogo civilizado. Repetí que en la competencia política existen contrincantes (que uno puede derrotar), no enemigos (que uno tenga que eliminar). Recibí muchos ataques. Algunos de ellos viles y mentirosos. De la izquierda y la derecha. Era difícil, lo confieso, distinguir unos de otros. La erosión del debate político es sin duda preocupante”, dijo Gaviria.

Agrega que trató “de practicar lo que predicaba. Decidí también, en medio de la refriega, no victimizarme. Nunca me gustó la suficiencia moral que viene con asumir el papel de víctima. Me dolieron muchos de los ataques y calumnias por supuesto. Pero no voy a quedarme, como lo dije hace unos días, rumiando rencores y coleccionando agravios”.

Su mensaje finaliza diciendo que “la política es un mundo imperfecto. Muchas veces las decisiones son problemáticas. Rechazo la mezquindad en la política, pero creo que uno debe tomar decisiones pensando sobre todo en el futuro de la democracia y el bienestar de todos”. Con esas palabras selló su alianza con la campaña de Gustavo Petro.

Así se fraguó la traición de Alejandro Gaviria a Sergio Fajardo; Gustavo Petro y Roy Barreras lo hicieron todo

Una reciente reunión de los líderes del Pacto Histórico deja ver cuál fue la estrategia para que Alejandro Gaviria traicionara a Sergio Fajardo antes de la primera vuelta presidencial y se empezara a acercar a la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El senador Roy Barreras, del Pacto Histórico, contó detalles durante una reunión en la que estuvieron presentes Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Clara López, entre otros.

Hablando de los temas de agenda, Barreras dice que se deben evacuar tres reuniones rápidamente y que él había planteado desde hace dos semanas. “Una, era la reunión de Alejandro Gaviria; yo le conté a Alfonso (Prada), lo sabe Gustavo (Petro), yo cené con ellos, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada”, en referencia a la campaña del Pacto Histórico.

Barreras dice que, como Alejandro Gaviria, por razones legales no podía abandonar la campaña de Fajardo, era su esposa la que podía aterrizar en el Pacto Histórico.

“Él no puede por razones legales, era Carolina la que llegaba, la señora del Banco de la República. Carolina no es la señora Mechas (la mujer que se viralizó en la campaña de Santos, oriunda del Meta) para ir a hacerle un video. Ella (Carolina) dice: estoy de acuerdo con Alejandro. Alejandro dijo: yo voto con Petro. Ella dice que quiere sentarse con Petro y preguntarle dos cosas, por las pensiones y el Banco de la República”.

“Perfecto, Carolina, fácil, ya mismo”, dice Barreras que le respondió. “Ha pasado un mes, debió haber ocurrido, para tratar de sumar y tener efecto para la primera vuelta”, se lamenta Barreras en la reunión.

Hoy, Alejandro Gaviria es parte de la campaña de Gustavo Petro en la segunda vuelta. El exrector mantuvo profundas diferencias con Sergio Fajardo durante la campaña y en la llamada coalición de la Centro Esperanza.