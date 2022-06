Primicia: Roy Barreras revela pacto entre Germán Vargas y Gustavo Petro para frenar a Federico Gutiérrez en la primera vuelta

En las explosivas grabaciones que ha publicado SEMANA sobre la estrategia de campaña de Gustavo Petro, hay un elemento político sorprendente que nadie conoció y que sucedió antes de la primera vuelta.

En una reunión privada a la que asisten Clara López, Luis Fernando Velasco y otros dirigentes del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras contó las reuniones que se estaban haciendo para lograr adhesiones a Petro.

En medio de ese listado, aseguró que hubo un encuentro con uno de los antiguos adversarios del líder del Pacto Histórico: Germán Vargas Lleras. “No sé... ahí sí me declaró ausente y carente de información... La última reunión que tenía, y Temistocles -Tito- debe saber más, es que Vargas hizo una especie de acuerdo con él, de que frenaba la adhesión a Fico y dejaba en libertad a la gente de Cambio Radical”, señala Roy sobre el exvicepresidente que por años ha estado en orillas políticas opuestas a Petro.

No fue la única revelación de movimientos secretos que hizo Barreras. En una charla previa al encuentro, que también quedó filmada, el senador les cuenta a sus contertulios de algunas cosas que van a explotarle al Pacto Histórico y para lo cual deben estar preparados.

“Eduardo, hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron (inaudible)... Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía yo, ahora como cuando tú estalles controladamente un explosivo...”, señala Barreras.

Agrega: “La campaña tiene que advertir y descalificarlo, y no salir a dar explicaciones, no es que la persona que fue es que quería decir otra cosa, es que la extradición es una cosa neocolonial y no sé qué mierdas, no, no, no”.

Barreras llega tarde al encuentro y se inmiscuye con Clara López y otras personas que ya llevan un buen rato departiendo. Asegura de manera vehemente. “Es una obligación moral derrotar a Fico... esa cultura traqueta. Pero les advierte: “No vamos a ganar, si no somos prácticos”.

Roy les cuenta que en las últimas semanas ha sido relevado de casi todas sus funciones y les pide a quienes están presentes que le ayuden a transmitirle un mensaje a Petro: que las campañas se ganan con emociones, no con propuestas concretas.

Roy les cuenta que en las últimas semanas ha sido relevado de casi todas sus funciones y les pide a quienes están presentes que le ayuden a transmitirle un mensaje a Petro: que las campañas se ganan con emociones, no con propuestas concretas.

“Que elimine de la campaña toda idea que divida”, les pide Roy. Pone de ejemplos las drogas, la eutanasia y otros asuntos sensibles. Además, dice que “las mujeres no quieren la legalización de la droga” porque no la entienden.

Critica duramente la propuesta de Petro de crear una especie de JEP para el narcotráfico y les da un consejo: “No pierdan tiempo explicando lo complejo.... Petro es un productor de soluciones”. Reitera que hay que eliminar del discurso todo lo que divida, así crean en eso. Y que en la presidencia pueden implementarlo. Vuelve a poner el ejemplo de la eutanasia, que dice es un tema en el que él cree, pero del que no es conveniente hablar en estos momentos.

Antes de hablar el tema de Germán Vargas, Roy asegura que hay un malestar porque Gustavo Petro no está recibiendo a la gente que quiere unirse a la campaña. Comienza por contar que había tres reuniones planteadas hace dos semanas. La primera era con Alejandro Gaviria.

“Yo le conté a Alfonso (Prada), lo sabe Gustavo. Yo cené con ella, con Carolina, y acordamos el mecanismo para su llegada. Él no puede por razones legales, pero era Carolina era la que llegaba. Carolina es una señora que trabajó en el Banco de la República, no es la señora esa que adhirió a Santos y nos hizo ganar las elecciones. ¿Cómo es que se llama?, la de Zurriaga... la señora Mechas”, dice despectivamente.

“Ella es una pHD de economía”, asegura, en cambio, de Carolina Soto, la pareja de Alejandro Gaviria que renunció a la codirección del Banco de la República por la aspiración de su marido. “(Ella) me dijo: ‘yo estoy de acuerdo, pero le tengo que preguntar dos cosas’... Le dije: no te preocupes, te sientas con él. Ha pasado un mes (y nada)”.

Roy asegura también que hay un malestar por otra reunión con César Gaviria, que no se ha dado.

