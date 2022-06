“Bajezas de la campaña de Petro producen repugnancia”: sablazo de Juan Carlos Echeverry

El exprecandidato presidencial del Equipo por Colombia Juan Carlos Echeverry lanzó una nueva pulla en contra de la campaña presidencial del Pacto Histórico de Gustavo Petro por las recientes revelaciones que realizó SEMANA sobre múltiples videos en los que se evidenciaría una campaña de desprestigio para los contrincantes de Petro.

Por medio de su cuenta de Twitter, Echeverry atinó a decir que le produce repugnancia todo el material que involucra al Pacto Histórico, además manifestó que se trata de una bajeza de los que integran esa campaña en medio de la carrera hacia la Presidencia de la República.

De la misma manera y en el mismo tono de indignación, el exprecandidato se hizo la siguiente pregunta, ¿eso es el tal cambio?, cuestionamiento que lanzó a propósito de la participación de Roy Barreras en ese escándalo que ha sacudido el mundo político de Colombia y que tiene a más de uno dando explicaciones.

“Las bajezas de la campaña de @petrogustavo producen repugnancia, twits y arcadas. Eso es el tal cambio?”, trinó Juan Carlos Echeverry.

— Juan Carlos Echeverry (@JCecheverryCol) June 10, 2022

Esa fuerte reacción obedece a las impactantes revelaciones que hizo SEMANA contenidas en múltiples horas de grabaciones de los comités de estrategia de la campaña de Gustavo Petro. En ellas se demuestra el plan para destruir política y personalmente a los rivales como Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria, y así sacarlos de la contienda electoral.

Con ese material no cabe duda en señalar que existe una campaña sucia de por medio. Se trata de una potente y cuestionable máquina de ataque y expansión de información para favorecer a Gustavo Petro y su candidatura, y desprestigiar a los demás.

Las impactantes revelaciones se conocen a menos de dos semanas de la segunda vuelta presidencial. En las extensas sesiones de grabación quedan al descubierto temas como la visita a los extraditables a cárceles por parte de gente de la campaña, ofreciéndoles la no extradición; la traición política de Alejandro Gaviria a Sergio Fajardo, y un pacto que se habría sellado entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro.

Entre tanto, Echeverry ha sido uno de los grandes opositores de Gustavo Petro en esta contienda electoral. Tanto en los debates, como en redes sociales, ha señalado al líder del Pacto Histórico de no ser la mejor opción para gobernar Colombia.

En una pasada oportunidad, incluso, lo apodó con un famoso nombre que nació en los libros de Harry Potter. “No hay duda: Bob el Constructor mejor que Voldemort”, se lee en la publicación que hizo Echeverry en su perfil oficial de Twitter, refiriéndose a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, respectivamente.

Y es que también en días pasados hizo algo similar desde esta red social. “No hay duda: constructor, mejor que destructor”; “no hay duda: ingeniero sobrio, mejor que senador borracho”, fueron algunos de los otros mensajes publicados por el exministro de Hacienda.

Echeverry fue candidato a la Presidencia en la consulta presidencial del Equipo por Colombia, pero decidió abandonar dicha carrera. Dijo que dejó el “ego de lado” para reconocer que en el camino a la Casa de Nariño se necesita mayor reconocimiento nacional. “Consolidar un liderazgo toma tiempo y Colombia necesita un liderazgo que ya esté consolidado para que nos aleje de las amenazas que acechan al país”, indicó Echeverry en su cuenta en Twitter.

En una pasada edición del programa Vicky en Semana, Echeverry entregó los detalles y los motivos por los que decidió renunciar a su aspiración. Manifestó que definitivamente su reconocimiento y números no le alcanzaban. “No me alcanza. El tamaño de los cañones no da para esta guerra”, indicó en ese momento el exministro.

Aseguró en esa ocasión que durante todo el tiempo que estuvo como candidato a la Presidencia aprendió grandes cosas. Recalcó que el reconocimiento que tenía en ese entonces entre los ciudadanos era del 40 % y que en esos momentos no estaba dispuesto a competir con aspirantes que llegaban al 85 y 90 %.