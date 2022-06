“Testarudo, izquierdoso y terco”: el fuerte llamado de atención de Verónica Alcocer a su esposo Gustavo Petro

En una reunión de los estrategas de Gustavo Petro, su esposa, Verónica Alcocer, tomó la voz e hizo unas duras críticas sobre el rumbo de la campaña presidencial del Pacto Histórico.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, dice Alcocer.

“Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (...) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco”, recomienda la esposa de Petro.

Alcocer, así mismo, dice que su esposo “es muy terco” y por eso señala que “los expertos son los que tienen que guiar, ya que nadie tiene la última palabra, y nadie es sabio”.

“Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, señala.

“Si el concepto es volver a intentar otra campaña presidencial, pues ya no está, ya no es tiempo, ¿si me entiendes?”, asegura en la reunión, cuya grabación fue conocida en exclusiva por SEMANA.

En su intervención, Alcocer reflexiona sobre los miedos que produce Petro en la sociedad y habla de por qué razón no ha tenido la votación esperada en todos los estratos.

“La gente que no está votando por él (Petro) son más del estrato 3, porque ya lo midieron, son mujeres, amas de casa, no están votando por ti, por la manera en que das el mensaje, quizá”, le dice Verónica a su esposo.

Ella cuestiona “la manera en que se transmite el mensaje. No puede ser lo mismo que para los jóvenes, tiene que hacer perder el miedo en esas madres y otras de estrato 5 y de estrato 6, ¿por qué no?”.

“Acá estamos con estrategas de la talla de Vinicio (Alvarado) que me parece que ya ha tenido experiencia con el poder como tal que ninguno de nosotros ha tenido”, dice Verónica, refiriéndose a Vinicio Alvarado, un estratega de la campaña presidencial de Petro, quien fue condenado por los mismos hechos de corrupción del expresidente Rafael Correa en Ecuador.

“A la gente el cambio le produce miedo, le han metido miedo con respecto a Gustavo, y no hay estrategia comunicacional con respecto a combatir esto (...) Las cadenas de WhatsApp le van a hacer un daño inmenso”, señala la esposa del candidato presidencial, quien dice que en el pasado encontró que hay gente “estudiada pensando en que Petro es castrochavista”.

“¿Qué me preocupa? Estamos en las mismas, no hay una campaña de medios de comunicación, no hay estrategia comunicacional, ya comenzaron la campaña de las cadenas”, dice Verónica, quien recomienda hacer una “contracampaña, ajustar el tema comunicacional, no despreciar al centro y apuntar a los que no salen a votar”.

Para ella, “no hay que despreciar los votos” y también hay que buscarlos en los estratos altos. “Nos vamos a volver a equivocar”, advierte.

“Con el respeto de mi señor marido, él es bastante terco, testarudo, bastante izquierdoso. Tenemos que aterrizar, si el proyecto lo podemos llevar a cabo”, señala Verónica.

Petro la escucha, no la interrumpe y se queda cruzado de brazos.

“Siento vergüenza”: Gustavo Bolívar sobre las estrategias de campaña de Gustavo Petro para afectar a otros candidatos

A once días de la segunda vuelta presidencial en que los colombianos elegirán entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro al nuevo presidente de Colombia, SEMANA reveló un gran número de videos y audios en los que quedó en evidencia la estrategia de la campaña de Gustavo Petro para “acabar políticamente” a otros candidatos presidenciales.

El primer integrante del Pacto Histórico en reaccionar ha sido el senador Gustavo Bolívar, quien en sus redes sociales reconoció que todo lo que está ocurriendo es una vergüenza.

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza”, dijo Bolívar sin mencionar a Roy Barreras, quien es el actor principal en todas las conversaciones reveladas por SEMANA.

El plan de guerra sucia que diseñó la campaña de Gustavo Petro contra Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial lo conoció SEMANA en exclusiva.

La campaña es liderada por un hombre identificado como Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien da instrucciones durante una reunión virtual. SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones donde se diseña un plan de desprestigio.

“Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, agrega.

“Hay que revisar el prontuario de Fico, de la gente que lo rodea, hay que empezar a proyectar cosas, dejen volar su imaginación, piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, señala Guanumen.

Así mismo, el hombre da instrucciones precisas sobre lo que cada uno de los asistentes debe hacer. “Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Estamos en un cuartel operativo de campaña B. Yo les tiro ideas, se trata de defender la campaña y lograr disputarles las audiencias a Fico. Con el tema del empresariado y la economía, tenemos que proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. Si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Si Duque llevó este país a la crisis, Fico lo va a hundir”, dice.

“En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia. En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca, hay que exagerar, nunca metió a la cárcel (...). Sabía que defendía a la Oficina de Envigado? Como que la gente que salga a la calle, y la roben, piensen: hijueputa esto es Fico”.

“Que la gente piense que la inseguridad es culpa de Fico. Si Fico es presidente, vamos a vivir en la inmundicia”, pide Guanumen.

“Si usted no puede comprar la papa y la carne, es porque Duque ha gobernado así y Fico es la continuidad. Necesitamos avanzar hacia allá, en temas de mujeres, bolsillo de los colombianos. Que cuando la gente vaya a comprar la papa o la carne, diga: hijueputa, esto está caro por culpa de Duque y diga: yo no quiero otro Duque en el poder”.

“Hay que empezar a buscarle escándalos a Fico, esa es otra tarea”, señala Guanumen.

Durante la reunión, uno de los asistentes, luego de oír las instrucciones, muestra su preocupación y pregunta: “¿Cuál es el margen ético de esto. Yo no sé hasta qué punto nosotros vamos a generar disputas, inconformidades. Yo no sé si la forma operativa, la manera como se está planteando, puede funcionar. Si no se asignan tareas, posiblemente no salga un solo meme”.

En su cuenta en Twitter, Sebastian Guanumen se identifica como integrante del equipo de comunicaciones de Gustavo Petro.