‘Petrovideos’: la fuerte reacción de Rodolfo Hernández ante las revelaciones de SEMANA, ¿qué dijo?

Para el candidato presidencial Rodolfo Hernández, las revelaciones de SEMANA sobre la estrategia de Gustavo Petro y su equipo de campaña que buscaba desprestigiar y “destruir” a sus contendores políticos no es un simple escándalo en el marco de una disputa electoral, sino que configura –y muestra, según su juicio– un comportamiento solo comparable con una banda criminal, que es “capaz de hacer cualquier cosa por llegar al poder”.

“Se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal. Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”, señaló Rodolfo Hernández, quien además anunció que ahora teme por su vida.

Entre lo revelado por SEMANA hay declaraciones de Roy Barreras, una de las piezas importantes en la campaña del Pacto Histórico, quien dice, por ejemplo, que la estrategia era dividir el centro, atacar a Sergio Fajardo, a Alejandro Gaviria y a Federico Gutiérrez. Pero, quizá lo más grave, está relacionado con la presunta confirmación de que miembros del Pacto Histórico visitaron a presos, por cuyos delitos Estados Unidos pide su extradición, para posiblemente negociar beneficios.

“Eduardo (se refiere a Eduardo Noriega, quien fue funcionario de la Alcaldía de Petro), hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables, de gente del Pacto Histórico ofreciéndoles la no extradición a los extraditables... En los pabellones se reunieron (inaudible)... Le doy los datos y los nombres ahora, eso lo van a sacar pronto, hay que estallarlo, les decía, ahora como cuando tú estallas controladamente un explosivo…”, se escucha a Roy en uno de los apartes conocidos por SEMANA.

Frente a estas revelaciones, Rodolfo Hernández alertó que su vida está en riesgo. “Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”. Y, además, indicó que por recomendación cancelará todas sus apariciones públicas hasta las elecciones del próximo 19 de junio.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo puede terminar. Hoy hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, sostuvo el ingeniero Hernández, quien a pesar de que en un principio informó que se mantendría en Miami, Estados Unidos, luego reculó y, tras las garantías ofrecidas por el Gobierno nacional, programó su llegada a Colombia este sábado.

Pero antes de regresar, Rodolfo Hernández también encendió el debate al asegurar que Colombia no merece ser gobernada por el Pacto Histórico. “¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”.

Lo revelado

El plan de guerra sucia que diseñó la campaña de Gustavo Petro contra Federico Gutiérrez y otros candidatos antes de la primera vuelta presidencial lo conoció SEMANA en exclusiva. La campaña es liderada por un hombre identificado como Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien da instrucciones durante una reunión virtual.

SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones en las que se diseña un plan de desprestigio.“Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, agrega.

“Hay que revisar el prontuario de Fico, de la gente que lo rodea, hay que empezar a proyectar cosas, dejen volar su imaginación, piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, señala Guanumen.

Así las cosas, desde la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández creen que contra ellos se está aplicando una estrategia similar en esta segunda vuelta, en la que, aseguran, se está recurriendo al desprestigio y a la desinformación.