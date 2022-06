Verónica Alcocer, desesperada, regaña a Petro porque no usa WhatsApp y por eso ignora las cadenas que lo pintan como un “monstruo”

En la campaña del Pacto Histórico, Verónica Alcocer ha tenido un rol determinante. Ella es el piso y el corazón de Gustavo Petro, y, según las reuniones de la campaña, la única que lo regaña de verdad como candidato. En uno de los encuentros, que quedó registrado en video, la mujer es la que habla con más sensatez.

“A la gente el cambio le produce miedo”, sostiene Verónica, a quien le preocupa que el mensaje de la campaña no les está llegando a los que no creen en él. “Han metido miedo con respecto a Gustavo y no hay estrategia”, continúa.

Para Verónica esa guerra se vive con intensidad en WhatsApp. “Las cadenas le van a hacer un daño inmenso”, señala la esposa del candidato presidencial, quien dice que en el pasado encontró que hay gente “estudiada pensando en que Petro es castrochavista”.

“¿Qué me preocupa? Estamos en las mismas, no hay una campaña de medios de comunicación, no hay estrategia comunicacional, ya comenzaron la campaña de las cadenas”, dice. Y ahí señala el tema que le preocupa más: que Petro no utiliza esa plataforma.

“Se lo dije a Gustavo, pero como él no usa WhatsApp, no existe”, señala. El candidato la mira impávido, pero no la interrumpe. “Mira, dicen que Venezuela, que Chávez... las cadenas te van a hacer un daño inmenso. Ponle bolas”, le reclama.

“Empezaron con la estrategia que se volvió un monstruo... y no hubo manera de rebatir esto. ¡Qué me preocupa? Que estamos en las mismas”. Verónica cuenta que la mamá ya comenzó a enviarle cadenas y que el tema está sin control, pero ellos no han tomado acciones.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, dice Alcocer.

“Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (...) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco”, recomienda la esposa de Petro.

Alcocer, así mismo, dice que su esposo “es muy terco” y por eso señala que “los expertos son los que tienen que guiar, ya que nadie tiene la última palabra, y nadie es sabio”.

“Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, señala.

“Si el concepto es volver a intentar otra campaña presidencial, pues ya no está, ya no es tiempo, ¿si me entiendes?”, asegura en la reunión, cuya grabación fue conocida en exclusiva por SEMANA.

En su intervención, Alcocer reflexiona sobre los miedos que produce Petro en la sociedad y habla de por qué razón no ha tenido la votación esperada en todos los estratos.

“La gente que no está votando por él (Petro) son más del estrato 3, porque ya lo midieron, son mujeres, amas de casa, no están votando por ti por la manera en que das el mensaje, quizá”, le dice Verónica a su esposo.

Ella cuestiona “la manera en que se transmite el mensaje. No puede ser lo mismo que para los jóvenes, tiene que hacer perder el miedo en esas madres y otras de estrato 5 y de estrato 6, ¿por qué no?”.

“Acá estamos con estrategas de la talla de Vinicio (Alvarado), que me parece que ya ha tenido experiencia con el poder como tal que ninguno de nosotros ha tenido”, dice Verónica, refiriéndose a Vinicio Alvarado, un estratega de la campaña presidencial de Petro, quien fue condenado por los mismos hechos de corrupción del expresidente Rafael Correa en Ecuador.

Para ella, “no hay que despreciar los votos” y también hay que buscarlos en los estratos altos. “Nos vamos a volver a equivocar”, advierte.

“Con el respeto de mi señor marido, él es bastante terco, testarudo, bastante izquierdoso. Tenemos que aterrizar, si el proyecto lo podemos llevar a cabo”, señala Verónica.