Daniel Quintero reaccionó ante el regaño que le dio Verónica Alcocer a su esposo Gustavo Petro | ¿Qué dijo?

Los ‘petrovideos’ revelados por SEMANA han generado toda una polémica alrededor de las estrategias usadas por el Pacto Histórico para presuntamente acabar con sus contradictores políticos en medio de la campaña electoral en el país.

Estos videos muestran la ‘guerra sucia’ que tenían planeada desde la bancada del candidato de la izquierda, protagonizada por Roy Barreras, contra Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez.

No obstante, uno de los videos que más causó curiosidad es en el que aparece la esposa del candidato Petro, Verónica Alcocer, regañándolo a él y a su equipo de campaña, por algunas prácticas que, según ella, son errores dentro de la competencia electoral.

“A él (Petro) no le pueden cambiar su forma de vestir, porque no es él; ni su discurso, porque no es él. Cuando estaba tan quieto, tan mudo y las calles encendidas, yo le decía: ¿qué haces tan callado, tan quieto, dónde es que estás? Ese no eres tú”, dijo Alcocer, mientras que el senador escuchaba pasivamente el regaño de su esposa.

“Está bien no entrar en el conflicto, todos los días encendiendo, pero un mensaje moderado (...) la gente está en las calles, tú eres el líder y te necesitan ver un poco”, recomienda la esposa de Petro.

Alcocer, así mismo, dice que su esposo “es muy terco” y por eso señala que “los expertos son los que tienen que guiar, ya que nadie tiene la última palabra, y nadie es sabio”.

“Pero él (Petro), si quiere ganar, le toca oír cosas que no quiere oír y hacer cosas que no quiere hacer, porque el concepto es ganar”, señala.

“Si el concepto es volver a intentar otra campaña presidencial, pues ya no está, ya no es tiempo, ¿si me entiendes?”, asegura en la reunión, cuya grabación fue conocida en exclusiva por SEMANA.

En su intervención, Alcocer reflexiona sobre los miedos que produce Petro en la sociedad y habla de por qué razón no ha tenido la votación esperada en todos los estratos.

“La gente que no está votando por él (Petro) son más del estrato 3, porque ya lo midieron, son mujeres, amas de casa, no están votando por ti, por la manera en que das el mensaje, quizá”, le dice Verónica a su esposo.

Ella cuestiona “la manera en que se transmite el mensaje. No puede ser lo mismo que para los jóvenes, tiene que hacer perder el miedo en esas madres y otras de estrato 5 y de estrato 6, ¿por qué no?”.

“Acá estamos con estrategas de la talla de Vinicio (Alvarado) que me parece que ya ha tenido experiencia con el poder como tal que ninguno de nosotros ha tenido”, dice Verónica, refiriéndose a Vinicio Alvarado, un estratega de la campaña presidencial de Petro, quien fue condenado por los mismos hechos de corrupción del expresidente Rafael Correa en Ecuador.

“A la gente el cambio le produce miedo, le han metido miedo con respecto a Gustavo, y no hay estrategia comunicacional con respecto a combatir esto (...) Las cadenas de WhatsApp le van a hacer un daño inmenso”, señala la esposa del candidato presidencial, quien dice que en el pasado encontró que hay gente “estudiada pensando en que Petro es castrochavista”.

“¿Qué me preocupa? Estamos en las mismas, no hay una campaña de medios de comunicación, no hay estrategia comunicacional, ya comenzaron la campaña de las cadenas”, dice Verónica, quien recomienda hacer una “contracampaña, ajustar el tema comunicacional, no despreciar al centro y apuntar a los que no salen a votar”.

Para ella, “no hay que despreciar los votos” y también hay que buscarlos en los estratos altos. “Nos vamos a volver a equivocar”, advierte.

“Con el respeto de mi señor marido, él es bastante terco, testarudo, bastante izquierdoso. Tenemos que aterrizar, si el proyecto lo podemos llevar a cabo”, señala Verónica.

En este sentido, y al ver cómo el candidato Gustavo Petro no la interrumpe y recibe el regaño de su pareja sentimental, el suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, mostró en Twitter su asombro por la calma con la que el candidato por el Pacto Histórico recibía las palabras de Verónica, deseando tener la misma actitud cuando su esposa, Diana Osorio, lo regañara.

“Dios, dame la tranquilidad de Gustavo para cuando me regañe Diana”, escribió Quintero en la red social.