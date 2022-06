Personas que interrumpieron entrevista de Rodolfo Hernández con Telemundo no serían de su equipo

La campaña del candidato presidencial Rodolfo Hernández emitió en la tarde de este viernes 10 de junio un comunicado de prensa en el que se refirió a la polémica generada por la abrupta interrupción de una entrevista que realizó el exalcalde de Bucaramanga con la cadena Telemundo, durante su visita a la ciudad de Miami, Estados Unidos.

La interrupción se produjo cuando el periodista Rogelio Mora cuestionó al candidato sobre el caso Vitalogic por el que fue imputado por la Fiscalía General de la Nación. “Uno de los lemas de campaña es contra la corrupción y, sin embargo, usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de julio por contratos indebidos. ¿Nos podría hablar de eso, por favor?”, señaló el periodista segundos antes de que aparecieran dos personas, entre ellas una mujer, quienes señalaron que se había pasado el tiempo y pedían terminar con la entrevista.

Ante las críticas, la campaña de Hernández afirmó que las personas que frenaron la conversación no forman parte del equipo de comunicación ni de asesores del candidato.

“La persona que interrumpió la entrevista con el periodista Rogelio Mora-Tagle de Noticias Telemundo no pertenece a su equipo de asesores y tampoco a la campaña”, indicó el comunicado.

La campaña también se refirió en el texto a “incidentes” que se generaron durante una rueda de prensa que dio el candidato en Miami, los cuales aseguraron “fueron protagonizados por personas que no hacen parte” de ella.

En el comunicado, además, se afirma que la campaña de Hernández no tiene ningún coordinador internacional “ni alguien que represente o sea vocero oficial del candidato fuera de Colombia”. Así mismo, aseguran que dos personas se están “atribuyendo cargos que no les corresponden”.

“Alfred Santamaría y Tatyana Janer se están atribuyendo cargos y funciones que no les corresponden. En la ciudad de Miami no hay jefe de prensa. Cabe resaltar que la campaña presidencial de Rodolfo Hernández se coordina desde Bucaramanga, Santander, y la agenda de medios de comunicación es manejada por Claudia Aceros y la directora de comunicaciones Luisa Olejua”, subrayó el equipo Hernández.

Hernández alcanzó a responder

A pesar de la interrupción, el exalcalde de Bucaramanga alcanzó a responder la pregunta. “Mire, Rogelio, no me metieron solo uno, me metieron 200 procesos (...) Usted no puede pretender hacer esa pregunta para desprestigiarme, cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, yo no me he robado un peso, nunca me lo he robado, ni nunca me lo robaré”, dijo el candidato presidencial.

El periodista de Telemundo también se refirió a lo ocurrido con Hernández. “Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista: el candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho estaba respondiendo cuando fue interrumpido, en ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo”, escribió el comunicador en su cuenta oficial de Twitter.

Hernández también tuvo tiempo de concederle una entrevista al peruano Jaime Bayly, en la que contestó varias preguntas. Una de ellas, la posesión presidencial. El ingeniero ha dicho en varias ocasiones que, de llegar a la Casa de Nariño, no se posesionará en Bogotá y que lo hará en uno de los pueblos con menos recursos de Colombia.

Ante esto, Bayly le preguntó: “Si tú ganas, ¿invitarías a Nicolás Maduro?”. Hernández fue contundente en su respuesta. “No, yo no voy a invitar a nadie”. El peruano se mostró sorprendido y le dijo que si tampoco lo iba a invitar a él. Entre risas, el ingeniero contestó. “A usted sí”.

Bayly dejó claro que para ir en concordancia con la austeridad del candidato, dijo que se pagaría el pasaje.

“Todas esas expresiones sociales en la mayoría son hipócritas. Entonces me llegan 1.500 personas allá, hay que darles whisky, hay que darles caviar y un pocotón de atenciones. Ese día vale más de 600.000 dólares y ¿para qué? Allá va mucha gente de lagarto, nunca ha apoyado nada y van allá solo para mantener los privilegios o aumentarlos”, argumentó Hernández sobre su propuesta de tener una posesión sin sobrecostos.

Durante la conversación, que giró sobre varios temas de la campaña electoral, el periodista elogió al exalcalde de Bucaramanga, al que llamó un “ganador” y un “hombre de éxito”. “Es infrecuente encontrar un político que viene de la empresa privada y que es un ganador, un hombre de éxito. Por lo tanto, que no entra a la política a medrar, que entra a servir”, dijo durante el programa emitido por el canal Mega TV.