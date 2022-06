Lo último: Rodolfo Hernández regresa a Colombia este sábado

El candidato presidencial Rodolfo Hernández afirmó este jueves 9 de junio que finalmente regresará a Colombia el próximo sábado (11 de junio).

Hernández, quien se encuentra en Miami, Estados Unidos, por compromisos de campaña, dijo que el Gobierno nacional le está proporcionando seguridad para su retorno al país.

“El ministro Daniel Palacios y el Gobierno nacional me están proporcionando todas las seguridades para regresar a Colombia. El sábado estaré nuevamente con ustedes”, señaló el exalcalde de Bucaramanga en Twitter.

Horas antes, Hernández había puesto en duda su regreso al país tras denunciar amenazas en su contra.

“Con lo que está pasando hoy en Colombia, me toca tomar medidas de precaución, ser prudentes y la primera (decisión) que hemos tomado es que no me voy para Colombia y no sabemos cuándo nos vayamos”, dijo desde Miami.

“Cancelamos todo lo que son apariciones públicas, no las vamos a hacer”, agregó el exalcalde de Bucaramanga, quien le pidió al ministro del Interior, Daniel Palacios, poner atención a “la compra y venta de votos” en la costa Caribe.

“Ustedes ya saben la compra y venta de votos tan descarada en la costa Caribe, están jugando con el hambre de la gente. Esos son delitos, están tipificados en el Código Penal, es engaño al elector”, expresó.

Previamente, el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción había anunciado que no asistirá a ningún evento público antes de la segunda vuelta, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

Por medio de un comunicado de prensa, el exalcalde reaccionó a los impactantes videos publicados por SEMANA sobre la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, indicó que está bastante preocupado por su seguridad.

“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”, precisó.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, dijo

El candidato aseguró que fue notificado de un supuesto plan para acabar con su vida, el cual contemplaría un ataque a cuchillo en medio de una aglomeración.

“Póngale la firma. Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. Me ponen cuatro o cinco hombres a que me protejan, pero cuando son 500 personas empujando; me están diciendo que me van a apuñalar”, manifestó.

Gobierno anunció reunión urgente con Rodolfo Hernández tras la denuncia

En horas de la tarde, el ministro del Interior anunció la convocatoria a una reunión con el candidato presidencial para revisar minuciosamente la denuncia sobre el supuesto plan para atentar contra su vida.

El funcionario del gobierno de Iván Duque reveló que realizó un contacto con la campaña presidencial de Rodolfo Hernández una vez que se conoció sobre la amenaza, con el objetivo de conocer a profundidad los detalles de la misma. Palacios indicó que la Policía Nacional también revisará el tema.

“A los candidatos presidenciales se les dan todas la garantías en materia de seguridad para que puedan adelantar el proceso electoral en donde culminarán las elecciones”, subrayó.

“El candidato Rodolfo Hernández tiene su esquema de protección y el esquema de su fórmula vicepresidencial fue reforzado y seguiremos trabajando para garantizar la seguridad de todos los candidatos”, agregó Daniel Palacios.