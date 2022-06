“Nunca me había dado miedo, ahora sí lo tengo”: Rodolfo Hernández, conmovido; reaccionó a amenazas en su contra

Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sorprendió este jueves a todos sus simpatizantes y anunció que no asistirá a ningún evento público antes de las votaciones de la segunda vuelta, las cuales se realizarán el próximo 19 de junio.

Mediante un comunicado de prensa, el exalcalde de Bucaramanga reaccionó a los impactantes videos publicados por SEMANA sobre la campaña del Pacto Histórico. Asimismo, indicó que está bastante preocupado por su seguridad.

“Ayer se hicieron públicos unos videos, donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal que no tiene límites. En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave”, precisó.

El santandereano, de igual manera, señaló en un video que tiene algunas informaciones sobre los planes que estarían organizando en su contra y reiteró que actualmente teme por su vida.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar. Hago un llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”, manifestó inicialmente.

Luego, agregó: “Tengo informaciones sobre acciones que están planeando para ejecutarlas más adelante. La verdad, nunca me había dado miedo, pero ahora sí lo tengo. Colombianos excusenme por cancelar los eventos que tenía”.

Hernández también denunció este jueves en medio de un evento en Miami (Estados Unidos) que recibió recientemente una alerta sobre un presunto plan para atentar contra su vida.

“Póngale la firma. Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Esa matada no es a plomo, esa matada será a cuchillo. Me ponen cuatro o cinco hombres a que me protejan, pero cuando son 500 personas empujando, me están diciendo que me van a apuñalar”, manifestó el candidato.

Con respecto a las revelaciones que hizo SEMANA, el exalcalde de Bucaramanga no se quedó callado y aseguró que Colombia no merece ser liderada por una coalición tan corrupta, a la cual calificó de “banda criminal”.

El ingeniero aprovechó la coyuntura para despacharse en contra del candidato del Pacto Histórico y recalcó que está rodeado de “politiqueros”, por lo cual enfatizó que este no representa el verdadero cambio que necesita el país.

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, sentenció en Twitter.

Las grabaciones reveladas por SEMANA también dejan ver que el senador Roy Barreras estaba enterado de las visitas de algunos miembros del Pacto Histórico a los extraditables en la cárcel La Picota. Asimismo, mencionó un supuesto pacto que salpica al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Por otro lado, SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones donde se diseñó presuntamente un plan contra Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial, el cual consistía en desprestigiarlo.

“Necesitamos empezar a atacar a Fico Gutiérrez, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de él, así como no lo hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, afirmó Sebastián Camilo Guanumen, quien fue el encargado de desarrollar esa estrategia.

El senador también advierte en una de las reuniones que las inteligencias norteamericana y británica tienen información sobre esos movimientos, principalmente con respecto a Piedad Córdoba.

Cabe mencionar que el líder de la Colombia Humana les pidió este jueves a todos sus colaboradores publicar las grabaciones sin editar de las diferentes conversaciones que sostuvieron en las últimas semanas en medio de la campaña electoral.

“Solicito que publiquen ya la totalidad de las grabaciones. La edición de las grabaciones puede vulnerar los derechos políticos de nuestra militancia. Lo mejor es que cualquier ciudadano o ciudadana pueda acceder a esas horas de grabaciones y sacar sus propias conclusiones”, concluyó.