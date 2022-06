“Están intentando matarme, no a plomo sino a cuchillo”: Rodolfo Hernández revela detalles del plan para asesinarlo

En la mañana de este 9 de junio, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, anunció que abandonará sus actos de campaña en público hasta el próximo 19 de junio, día de las elecciones, acusando que su vida puede estar corriendo riesgo.

“En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal (…) Por mi seguridad, y para garantizar la posibilidad de una elección democrática este 19 de junio, he tomado la decisión de cancelar todas mis apariciones públicas de aquí a las elecciones”, escribió Hernández en Twitter.

El candidato colombiano Rodolfo Hernández denuncia en Miami que hay un plan para asesinarlo ⁦⁦@PalomaValenciaL⁩ pic.twitter.com/vspwnLSXA8 — Daniel Castropé (@danielcastrope) June 9, 2022

Luego añadió: “Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar”.

En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal. — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) June 9, 2022

Sin embargo, más allá de hablar de un miedo general, Hernández aseguró durante una intervención que tuvo en Miami que ya ha sido notificado de un supuesto plan para acabar con su vida:

“Póngale la firma. Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo; esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar”.

“Y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas”, fue la broma que hizo al finalizar su intervención.

Cabe recordar que el pasado 8 de junio, SEMANA tuvo acceso a una serie de videos del Pacto Histórico, la mayoría sobre reuniones virtuales en los que miembros de la campaña presidencial de Gustavo Petro hablan sobre las estrategias a usar para poder disminuir la presencia de otros políticos como Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y Federico Gutiérrez, antes de las pasadas elecciones del 29 de mayo.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria”, dijo el senador Roy Barreras, uno de los nombres más sonados en medio de este escándalo.

En cuanto a la “guerra sucia” que se gestó contra Fico Gutiérrez, se pudo observar cómo Sebastián Camilo Guanumen Parra, miembro del equipo de comunicaciones de Gustavo Petro, gestó todo un plan para desacreditar al excandidato del Equipo por Colombia.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, es uno de los apartados dichos por este politólogo.

Por supuesto, el mundo político se fue encima de Petro y de sus aliados al conocerse todas estas grabaciones y Rodolfo Hernández no fue la excepción. El exalcalde de Bucaramanga rechazó cada una de las declaraciones que se pueden escuchar en los videos y no desaprovechó la oportunidad para tildar al Pacto Histórico de “banda criminal”.

Asimismo, dijo que la campaña de Petro está llena de “politiqueros” que lo único que buscan es quedarse con el poder, más no implementar el cambio que necesita Colombia.

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, indicó por medio de una publicación que hizo en su cuenta de Twitter.