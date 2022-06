Última hora: Sergio Fajardo votará en blanco y explica la razón de su decisión

Sergio Fajardo dio a conocer de manera pública la decisión que tomó para la segunda vuelta de los comicios presidenciales, que se llevarán a cabo el domingo 19 de junio en todo el país.

El exalcalde de Medellín, por medio de un documento que publicó en su perfil oficial de Twitter, dio a conocer las razones por las cuales ni Gustavo Petro ni Rodolfo Hernández merecen su voto para ocupar la Casa de Nariño. “En medio de esta campaña llena de escándalos y agresiones, aquí los argumentos de mi voto el 19 de junio”, se lee en el mensaje acompañado con un texto de tres páginas.

“Mi voto en blanco es en consecuencia una posición política crítica e independiente que en el marco de la democracia y desde una posición minoritaria reclama el valor de unos principios básico y destaca la importancia de la decencia”, se lee en el documento de Fajardo.

En medio de esta campaña llena de escándalos y agresiones, aquí los argumentos de mi voto el 19 de junio: pic.twitter.com/if9wmPjOZH — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) June 9, 2022

¿Por qué no vota por Petro?

Fajardo ya había hablado en medios de comunicación y explicó la razón para no darle su voto a Gustavo Petro. Ahora, fue más explícito e admitió que es una razón personal. “Desde mi voto en blanco en 2018, el universo petrista con su líder máximo a la cabeza me hizo responsable de su derrota y me acusó de ser un uribista ‘enclosetado’. El aliado de Duque. Ni más ni menos me adjudican responsabilidad en este pésimo gobierno”, escribió el excandidato.

Además, argumentó que desde el petrismo y desde que Duque asumió como mandatario de Colombia hasta el día de hoy, hicieron la tarea de desprestigiar su carrera. “Se dedicaron durante cuatro años a difundir de manera sistemática mentiras, excesos, engaños, burlas, trampas y falsedades con una estrategia claramente diseñada y que combina todas las formas de lucha”, argumentó Fajardo.

Luego enfatizó en que sus propuestas son distantes de la realidad y poco probables de realizar en Colombia. “Propone programas imposibles revestidos por un supuesto rigor, que pretenden responder a las necesidades del pueblo. El terreno está abonado para el populismo, después viene la frustración”, dice el exmandatario de la capital de Antioquia.

¿Por qué no votará por Rodolfo Hernández?

Fajardo también tuvo un espacio para explicar su decisión de no apoyar a Rodolfo Hernández, aunque no tan extensa como la de Petro y mucho más puntual. Además, expuso lo que, según él, fue lo que sucedió en la reunión donde supuestamente se iba a crear una alianza con el ingeniero.

“En nuestra fallida conversación, con final abrupto, patán y grosero, nos propusimos discutir acerca de nuestras propuestas para ver si era posible encontrar coincidencias. Hicimos nuestro trabajo y él lo desestimo sin mirarlo, y entonces entendimos que lo que el candidato quería era una adhesión automática, que firmáramos un cheque en blanco a su nombre”, explicó Fajardo.

Eso sí, fue claro en que Hernández tiene grandes posibilidades de ser el próximo mandatario, comentario que también envió con pulla incluida. “Hoy (Rodolfo) tiene una muy buena posibilidad de ser el presidente de Colombia en representación de millones de personas que quieren un cambio. ¿Cuál cambio? El que sea con tal de que alguien diferente esté al frente del país”, afirmó el excandidato.