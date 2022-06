Gustavo Petro le mandó otra pulla a Sergio Fajardo y ahora defiende el voto en blanco

Sergio Fajardo, excandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, aseguró este lunes que Gustavo Petro no es su primera opción para la segunda vuelta y manifestó públicamente que no votará por él este 19 de junio.

“Yo por Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por él, lo voy a poner por escrito. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico y les he dicho que por él no voy a votar”, puntualizó el antioqueño.

Tras estas declaraciones, el líder de la Colombia Humana no se quedó callado y le respondió rápidamente a Fajardo mediante una publicación en Twitter. Asimismo, indicó que actualmente lo más importante es el futuro del país.

El cordobés, de igual manera, aprovechó el momento para enfatizar que él sí apoyaría al exalcalde de Medellín en caso de que hubiera llegado a la segunda vuelta contra Rodolfo Hernández.

“Si la ciudadanía hubiera escogido para la segunda vuelta a Sergio Fajardo y a Rodolfo, sin duda, casi sin pensarlo, hubiera decidido por Fajardo. El ego no me ciega para saber escoger entre la corrupción y la decencia”, afirmó Petro.

Pese a que hace cuatro años criticó la decisión que tomó el antioqueño en torno a este tema, el candidato del Pacto Histórico también defendió a las personas que piensan votar en blanco en los próximos comicios, que se llevarán a cabo en dos semanas.

“No hay democracia si no se respeta la Constitución. El voto en blanco es un instrumento democrático cuando no hay opción”, precisó el líder de la Colombia Humana este lunes en La FM.

El exalcalde de Bogotá señaló finalmente que Sergio Fajardo está rodeado de ciertas personas que no lo dejan acercarse al Pacto Histórico y que siempre le están diciendo que no se junte con él.

🎙️ #AlAire | @petrogustavo, candidato presidencial, dice en @lafm que "el voto en blanco es un instrumento democrático cuando no hay opción" sobre aumento de este en las encuestas. #PetroEnLaFM #VotarEnBlancoEs — La FM (@lafm) June 6, 2022

Igualmente, el exgobernador de Antioquia quedó en el limbo. Después del pobre resultado en la primera vuelta presidencial, en la que obtuvo 880.000 votos, buscó un acercamiento con la campaña de Rodolfo Hernández, pero sus exigencias acabaron con esa posibilidad.

El ingeniero confirmó este fin de semana que esas reuniones con la Coalición Centro Esperanza fueron una “cortesía” y que, al conocer las peticiones que estaba haciendo el excandidato, decidió romper con las conversaciones.

“Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó, y como ganó el nuestro, lo que tenemos que hacer es respetar ese respaldo de seis millones de colombianos que votaron a favor de nuestro programa”, sentenció.

Hernández también reveló que el líder del Partido Alianza Verde hizo otras peticiones que no aceptará de ningún modo y, por ello, dio por terminado cualquier tipo de acercamiento con este.

De acuerdo con el último tracking presidencial de La FM, el reconocido empresario santandereano (48,1%) le saca una leve ventaja a Gustavo Petro (46,3%). Sin embargo, estas cifras darían un empate técnico entre los dos candidatos.

Antioquia, el eje cafetero, el centro del país y los llanos orientales muestran un claro favoritismo por Rodolfo Hernández, mientras que la costa caribe y el pacífico por el líder del Pacto Histórico.