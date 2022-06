Atención: Rodolfo Hernández no se dejó imponer nada de Fajardo y le dijo no a cualquier acuerdo con el excandidato, ¿por qué?

El excandidato presidencial Sergio Fajardo quedó en el limbo. Después del pobre resultado en la primera vuelta presidencial, donde obtuvo 880 mil votos, buscó un acercamiento con la campaña de Rodolfo Hernández, que estaba marchando pero sus exigencias acabaron con esa posibilidad.

El ingeniero Hernández confirmó que esas reuniones con el sector de la Coalición Centro Esperanza y con Fajardo fueron una “cortesía” y que al conocer las peticiones que estaba haciendo el excandidato, decidió romper con las conversaciones.

“Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó, y como ganó el nuestro, lo que tenemos que hacer es respetar ese respaldo de seis millones de colombianos que votaron a favor de nuestro programa”, dijo el candidato a Noticias Caracol.

Además, reveló que Sergio Fajardo hizo otras peticiones que no aceptará y por ello, da por terminadas las conversaciones con el excandidato.

Este viernes, después del encuentro con Fajardo, Hernández dijo que aceptaría imposiciones de un plan de gobierno que había sido derrotado en las urnas. “Lo que no voy a permitir es que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores. Eso no, porque eso no fue lo que votó la gente. Mejorar sí, escuchamos, estamos abiertos, nos agrada que el doctor Fajardo esté pensando en apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene”, dijo Hernández en Radio Nacional.