Deudores del Icetex: los ambiciosos recortes de Rodolfo Hernández para ayudarlos

Rodolfo Hernández ha dejado claro que si es elegido presidente donará el sueldo y no dejará que los colombianos lo mantengan. El ingeniero ha sido enfático en que su estilo en la Casa de Nariño parte de la base de no gastar recursos públicos en los asuntos personales del primer mandatario.

“¿Cómo se les ocurre que los colombianos tengan que pagarles camionetas a unos congresistas que ganan 40 millones y trabajan seis meses al año? Gasolina, celulares, viajes internacionales, eso es una ‘platanera’”, le dijo a la directora de SEMANA, Vicky Dávila, en su entrevista para la reciente portada de la revista.

Lo que pocos sabían es a dónde iría destinado ese presupuesto que se ahorraría si él llega al poder. La respuesta para todos los montos de ahorro que se harían es la misa: los deudores del Icetex.

Miles de colombianos han acudido a ese organismo para poder financiar sus carreras universitarias. Aunque es verdad que sin estos préstamos muchos no habrían podido acceder a la educación superior, también lo es que por años deben pagar esa deuda, que sumada a los intereses, hace que los primeros sueldos de los profesionales estén casi que empeñados.

“Vamos a trasladar esa platica del ahorro a los muchachos que tienen acreencias con el Icetex”, sostuvo Hernández sobre el dinero que dejaría de gastar por no vivir en la casa presidencial.

Pero no es el único. “Hay un pocotón de embajadas que no hacen nada. Son jubiladeros de politiqueros que se quemaron y que eligieron al presidente. Viven en casas de tres millones de dólares, a costillas de los más pobres. Eso se tiene que acabar”, agregó Hernández.

Nuevamente, aclaró que “esa platica va para los deudores del Icetex y a un fondo de potencialización de generación de profesores de alta calidad. Hoy no tienen eso los muchachos, que porque no hay con qué pagarles a los profesores”.

Hernández es muy crítico de esa entidad. “Imagínese a un muchacho pobre que sale de la universidad, no consigue trabajo, porque estos politiqueros acabaron con la producción, entonces no hay demanda de profesionales. Entonces, los agarran y les hacen procesos ejecutivos pa quitarle la casa al fiador, al que hizo la garantía hipotecaria, los agarran y los aprietan”, sostuvo.

Le responde a Petro

El candidato presidencial Rodolfo Hernández se defendió de las críticas lanzadas por el también aspirante a la jefatura del Estado Gustavo Petro, quien lo calificó como un “millonario corrupto”.

En una entrevista con SEMANA, Hernández aseguró que la declaración del candidato del Pacto Histórico “me dio fue risa”, no sin dejar de defender su labor como empresario constructor de vivienda.

“Presto más barato que los bancos. El capital me lo ha dado el trabajo de 52 años. ¿Para qué me pongo a prestar al 1 % mes vencido cuando puedo prestar al 0,75 %? Que él diga que soy un atracador, un ladrón y que me aprovecho, eso me resbala”, señaló.

Agregó que “lo importante es lo que piensen los colombianos, esos ciudadanos me apoyan y desprecian las opiniones, totalmente infundadas, de Gustavo. Creo que no es él, son esas joyitas atracadoras que tiene, como Benedetti y Roy, que le dicen: ´Atáquelo aquí, atáquelo allá´”.

Hernández afirmó que, pese a los ataques en su contra, “los hechos son contundentes y esa contundencia se está consolidando a favor mío. Entre más me ataquen, más votos saco”.

Durante la entrevista también fue preguntado sobre las declaraciones de Petro en las que lo considera como un peligro para Colombia y lo califica de “fascista”.

“No sé qué será para él fascista. ¿Será fascista un ingeniero pobre, venido del matrimonio de Luis y Cecilia, que se ponían chocatos (alpargatas) y que vivían en la pobreza? Que difícilmente me pudieron educar en Bogotá para que yo fuera ingeniero civil, que me puse a trabajar con el mercado. Nunca he sido funcionario público, aparte de los 44 meses y 16 días de la Alcaldía”, aseguró.

Y añadió: “Si eso es ser fascista, pues, sí, soy fascista. Lo que soy es un trabajador berraquísimo. Cuando estaba empezando, trabajaba de dos de la mañana a seis de la tarde sin descanso. Media horita o menos de almuerzo. Eso me permitió generar una acumulación de capital”.

El candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción también se refirió a los cuestionamientos que ha hecho Petro por el episodio en el que Hernández, siendo alcalde de Bucaramanga, le dio una bofetada al concejal y otro en el que amenazó a un cliente, en una llamada telefónica, “con pegarle un tiro”.

“La pelea con el concejal, reconozco, estuvo mal. Pedí excusas a Colombia, a los concejales y al agredido, que fue John Claro”, dijo en relación con el primer caso.

Sobre la llamada telefónica, dijo que “han dicho que peleé con un cliente, y sí. ¿Saben qué hacía? Dañaba las instalaciones hidráulicas para tener excusas de no pagar la hipoteca. Es un sinvergüenza, él le tocó pagar porque lo ejecutamos. Ese era pariente, la esposa de él era mi prima hermana. Entonces, imagínese, ayudando a los parientes, resulté clavado con una joyita como esa”.

Hernández también se refirió a la situación jurídica que enfrenta y que ha servido para que Petro se refiera a él como “imputado”.

“Pues, sí, estoy imputado. Me metieron 200 demandas. De esas, prosperó una que dice que me interesé en un contrato para que una persona, que no conocía, se ganara 30 o 40 millones. ¿Quién entiende? Es simplemente el régimen. Quiero que sepan todos los ciudadanos: el fiscal me citaba a audiencia y pedía que la suspendieran porque no tenía pruebas. ¿Qué pruebas va a tener si no me robé un peso?”.

Agregó que “al contrario, no sé si sabe que todos los salarios que percibí, 1.192 millones de pesos, los dediqué a apoyar a los muchachos más pobres que estudiaban en los colegios municipales en primaria y bachillerato”.

SEMANA también lo cuestionó sobre su opinión de por qué la relación con Petro parece haberse deteriorado, cuando antes era buena e incluso con cierta simpatía, y ahora, el candidato de izquierda lo ataca.

“Está nervioso, asustado, totalmente desilusionado. Va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él. Entre más me ataque con cosas que no existen, más pierde electores. Eso es inversamente proporcional a lo que él cree que le va a pasar. Ahí están los resultados. Le estoy respirando en la nuca. Eso no es problema mío. No tengo la culpa de que me crean a mí y no a él”, puntualizó.