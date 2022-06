“Bandidos, sinvergüenzas”: Rodolfo Hernández denuncia al Invima y desde ya le lanza advertencia

En la entrevista que Rodolfo Hernández le dio a Vicky Dávila hubo un tema muy delicado. El candidato presidencial aseguró que conoce casos de empresarios que han sido chantajeados por el Invima.

“En el Invima hay un pocotón de bandidos que el presidente sabe que existen y no hace nada, pidiendo coimas para aprobar licencias de inspección, o de trámite, o de aprobación de medicamentos, o cualquier actividad comercial que necesite esa aprobación. ¿Cómo es posible que usted quiera trabajar y toque pedir un permiso al Invima y duren hasta tres años extorsionando?”, dijo.

Hernández aseguró que en una presidencia suya la van a pasar muy bien los empresarios. “Primero, vamos a tener unas reglas concretas y claras. Quisiera que el sector privado lograra una alianza sólida con el sector público. Que pongan a alguien para que los represente y veamos cómo, juntos, vamos a sacar adelante este país”, dijo.

Hernández agregó que quería desde ya enviarle una advertencia a esa institución: “Les quiero decir desde ya, y mírenme bien la cara, señores del Invima, si siguen en ese tema, apenas gane la presidencia, como al parecer va a ser, porque no tengo ganado nada, eso se acaba”, dijo.

Para él, “no podemos seguir extorsionando a los trabajadores que tienen riesgo, están en el capitalismo, la libre competencia, y someterlos a unos funcionarios públicos ladrones y atracadores que están extorsionando al sector productivo. ¿Cómo así que duran un año entregando una licencia que puede ser de un día para otro? Me voy para allá, a donde está el gerente del Invima, a ver qué es lo que pasa, y vamos a auscultar y a investigar. Los vamos a denunciar, no vamos a dejarlos allá quietos y que pasen de agache. Son unos sinvergüenzas. Ese Invima tiene un senador y un representante, unos políticos que son los que ponen los funcionarios públicos. Eso se va a acabar. No les voy a permitir que el Invima paralice la producción nacional”.

“Petro está asustado”

“Está nervioso, asustado, totalmente desilusionado. Va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él”, así le respondió Rodolfo Hernández a Vicky Dávila lo que piensa que hará su rival en la carrera por la Casa de Nariño.

Aseguró, eso sí, que no le preocupa. “Entre más me ataque con cosas que no existen, más pierde electores. Eso es inversamente proporcional a lo que él cree que le va a pasar. Ahí están los resultados. Le estoy respirando en la nuca. Eso no es problema mío. No tengo la culpa de que me crean a mí y no a él”, sentenció.

La directora de SEMANA le preguntó qué pensaba cuando Gustavo Petro sostenía que él era un “millonario corrupto”. Hernández tiró esa bola para otro lado. “Creo que no es él, son esas joyitas atracadoras que tiene, como Benedetti y Roy, que le dicen: ´Atáquelo aquí, atáquelo allá´. Los hechos son contundentes y esa contundencia se está consolidando a favor mío. Entre más me ataquen, más votos saco”.

Para él, los dos parlamentarios, que saltaron del santismo al petrismo de manera sorpresiva al comienzo de la campaña presidencial, son los que han estado detrás de estrategias de Petro, como la de decir que se fragua un enorme fraude electoral.

“Pura paja. Es una manera de justificar su propia incompetencia. He hablado con Gustavo, es una persona bien intencionada, quiere a Colombia, pero no puede creer en Armando Benedetti, que lo manipula, y en Roy Barreras y Piedad Córdoba, para engañar a la gente. Eso le queda mal a Gustavo”, dijo el candidato.

“Él tiene tanta capacidad intelectual y de conocimiento que no necesita hacer eso. Y, mire, lo tengo aquí, respirándole en la nuca, sin hacer eso, sin contratistas, sin comprar votos, sin politiqueros a la pata mía, sin venderle el alma al diablo. Estamos a un paso de representar a los colombianos en la presidencia”, aseguró entusiasta.