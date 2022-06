13 cosas que pasarían si Rodolfo Hernández es presidente

Rodolfo Hernández no se guardó nada en su entrevista para SEMANA con Vicky Dávila. En su extenso diálogo con la revista, adelantó elementos fundamentales de lo que sería su gobierno. Estos son algunos de ellos.

1. Podría bajar el dólar

El candidato se adjudica la disminución de esa moneda los días posteriores a las elecciones a su paso a segunda vuelta. “El dólar también cayó por mi triunfo. O sea, les voy a ahorrar 175.000 millones de dólares, bajando casi 200 pesos por dólar. Pues eso, más o menos, son 3,5 billones de pesos que les voy a ahorrar a los colombianos con la seguridad que tiene el mercado de capitales de que conmigo las cosas son competitivas. No vamos a ponernos a perseguir ricos, nos vamos a poner a destruir la pobreza. Eso es lo que vamos a hacer: no es acabar con los ricos, es acabar con la pobreza”, le dijo a SEMANA.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, la divisa cerró el viernes antes de elecciones a 3.932 pesos e inició la semana después de estas con un valor de 3.811 pesos y en sus primeras horas cayó hasta los 3.771, uno de sus puntos más bajos de los últimos dos meses. Por cuenta de la incertidumbre electoral, hace unas pocas semanas el dólar se alcanzó a cotizar por encima de los 4.100 pesos.

2. La Casa de Nariño sería un museo

Rodolfo Hernández ha dejado claro que no vivirá en el palacio presidencial. “Me compré una choza en Bogotá... Mire la confianza que he tenido. Lo compré hace siete meses, estoy convencido de que voy a ganar. Ojalá no se me dañe esa aspiración en los últimos días. Compré un apartamento porque creo que los colombianos no tienen por qué pagarme a mí la comida y la vivienda”, dijo.

“Si me pagan 40 millones de pesos de sueldo, ¿por qué los colombianos me tienen que seguir dando de comer, pagándome el carro, la gasolina, el tinto, la gaseosa, todo? Eso se tiene que acabar”, agregó. En una reciente entrevista con SEMANA, ya había dicho que convertiría la Casa de Nariño en un museo que tendría las puertas abiertas al público.

3. No se acabarían los fondos privados de pensiones

Hernández es el mayor crítico de la reforma que ha propuesto Petro al sistema pensional. “El ahorro que ha hecho un ciudadano es propio. ¿Cómo le voy a quitar eso para meterlo a los flujos, para pagar o repagar pensiones que el Estado tiene que pagar con el presupuesto nacional? El dinero que hay en Colpensiones y los fondos privados lo tengo que respetar. Todos los colombianos tienen derechos adquiridos. Y tenemos que mirar cómo vamos a hacer de ahora en adelante, un nuevo horizonte, un nuevo amanecer, y esto debe ser concertado con todos los colombianos”, dijo.

Agregó que no es “quitándoles los 360 billones de pesos que tienen ahorrados los colombianos en los fondos como se soluciona el problema. Eso no se necesita, eso es paja. Si cogen esa plata y la meten al Estado, que es lo que van a hacer, a los dos, tres años, no hay ni un peso, acaban con todo. Petro está equivocado”.

El candidato no titubeó en calificar la propuesta de Petro. “Él va a hacer una expropiación como en Argentina. Allá arruinaron a todo el mundo. El Estado es un devorador de plata que nunca responde por nada y todo lo gasta, todo lo consume. No se puede atentar contra el patrimonio privado, no estoy de acuerdo. Ahí verán los colombianos si se le miden a aprobar eso, ya es responsabilidad de la conciencia de cada uno. Cuando estén frente a las urnas, si ustedes son víctimas de su propio invento, pues sufran las consecuencias”, dijo.

4. Los congresistas se quedarían sin camionetas

En el Congreso su triunfo se sentiría fuerte. Desde ya, Hernández anunció que haría todo lo posible para quitarles las gabelas a los parlamentarios y pasarles esa plata a los estudiantes deudores del Icetex. “Eso sí, les vamos a quitar tanto privilegio injustificado. Vamos a recortar todo lo exótico... Por ejemplo, ¿cómo se les ocurre que los colombianos tengan que pagarles camionetas a unos congresistas que ganan 40 millones y trabajan seis meses al año? Gasolina, celulares, viajes internacionales, eso es una ‘platanera’. Y vamos a trasladar esa platica del ahorro a los muchachos que tienen acreencias con el Icetex”, dijo.

5. El salario de presidente sería donado

Los 40 millones de sueldo serían dados para una causa noble. “Lo vamos a invertir en la muchachada más pobre de Colombia. Ya sea en becas, transporte, comida, dotación o matrícula”, aseguró.

6. Volverían las relaciones consulares con Venezuela

Hernández fue claro en decir que no tiene nada que ver con Maduro, que él tiene que ver es con los venezolanos. “Lo que voy a abrir son las relaciones consulares y diplomáticas. ¿Cómo es posible que pelean los políticos y ponen a sufrir a los pobres? Eso no puede ser... Los venezolanos tienen que mirar qué hacen con Maduro y los colombianos tienen que mirar qué hacemos con el presidente que elijan. Las mejores relaciones internacionales son no meterse con el vecino, ni él conmigo, ni yo con ellos. Es lo que tenemos que hacer”, dijo.

7. Se cerrarían embajadas

Para el candidato, “hay un pocotón de embajadas que no hacen nada. Son jubiladeros de politiqueros que se quemaron y que eligieron al presidente. Viven en casas de 3 millones de dólares, a costillas de los más pobres. Eso se tiene que acabar. Y esa platica va para los deudores del Icetex y a un fondo de potencialización de generación de profesores de alta calidad. Hoy no tienen eso los muchachos, que porque no hay con qué pagarles a los profesores…”.

8. Vendería aviones del Estado

Hernández ha dicho que no invertiría los recursos de la presidencia en viajes. “Estuve en el aeropuerto El Dorado averiguando cómo se hace y cuánto vale un avión bueno para el presidente con capacidad intercontinental, para vender toda esa montonera de aviones, incluidos helicópteros. El presidente gasta 4.250 millones al día, es una sinvergüencería. Vamos a mirar cómo bajamos eso, diría que al 10 por ciento, gastar 400 millones al día y me parece muy exagerado, contó.

9. Cumpliría el acuerdo de paz

Ceremonia de la firma del acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc. Cartagena, 26 de septiembre de 2016. Foto: Daniel Reina Romero / Revista Semana - Foto: Daniel Reina Romero

El Sí de Rodolfo Hernández a honrar la palabra empeñada es rotundo. “Ese es uno de mis sentimientos, ganando la Presidencia de la República, de veras implementar, no mamar más gallo. Se burlaron de los acuerdos, que tienen rango constitucional; se creó la justicia especial para la paz, eso vale un platal a cargo de todos los colombianos... No puedo exigir que me cumplan cuando yo no cumplo. Entonces, voy a cumplir para que ellos cumplan, y ahí sí los llamamos y los confrontamos con la opinión nacional”.

11. Seguiría la exploración petrolera

Rodolfo Hernández cree que Petro está “cañando” con su anuncio de frenar la exploración petrolera, pero aclara que él jamás lo haría: “Usted no puede parar una explotación petrolera sin tener con qué compensar el faltante fiscal. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es un plan de sustitución de energía de carbón con energía limpia: sol, eólica y filo de agua. Si eso se hace bien, en 10 o 12 años podemos tener casi la totalidad de la energía del carbón convertida en la generación de sol y eólica. Eso es un programa, eso no es un decreto ni un capricho”, dice.

12. Les pondría un tatequieto a los bancos

“Los bancos son necesarísimos en una economía. Pero, ¿cómo es posible que usted gasta y le cobran al 30 por ciento? Eso es expropiativo. Le sacan el corazón, el alma y la sangre. Yo digo que los bancos no pueden prestar más al triple del DTF. Quiero que me desvirtúen esa filosofía, he hablado con los principales banqueros. Quiero que les vaya bien, pero vamos a ver cuál es el argumento para cobrar más del triple del DTF. Si me convencen, lo haré saber a todos los colombianos a través de las conferencias de prensa diarias que vamos a hacer. O, si no, les meto una cosa que se llama competencia. Aquí hay 22 bancos, en Estados Unidos hay 8.000. Tengo créditos en un banco en Estados Unidos y por un apartamento que compré me cobran al 2 por ciento y aquí al 12 por ciento, seis veces más”, señaló.

13. Puede que a Vichada le vaya bien

Después de su polémico error al decir “Vichada, ¿eso qué es?”, Rodolfo Hernández le hizo esta promesa a ese departamento: “A mí me da risa que hicieron un escándalo con lo del Vichada. Como gané allá, me voy a concentrar, y míreme bien la cara, en generarles agua potable, alcantarillado de aguas negras y colectores, plantas de tratamiento de aguas negras, de lodos activados y rayos ultravioleta. Y vamos a concentrarnos en activar la agricultura para generar trabajo y bienestar. Bienvenidos todos los que me atacaron por lo que dije. Mire en dónde va, resultó positivo para ellos y para mí. Me votaron todos. Voy a ir antes del 19 de junio a agradecerles y a decirles que mi compromiso con ellos es total”.