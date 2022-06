“No voy a permitir que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores”: Rodolfo Hernández sobre reuniones con Fajardo

Después de la primera conversación entre Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, el candidato presidencial habló sobre el avance y las implicaciones de una adhesión de los exmiembros de la coalición Centro Esperanza, quienes piden acuerdo programático. A pesar de la disposición para llegar a un acuerdo, el ingeniero puso límites a la modificación de su plan de gobierno.

En entrevista con Radio Nacional de Colombia, el ingeniero aseguró que no modificará la esencia de lo que le propuso a los colombianos de cara a la primera vuelta presidencial.

“Lo que no voy a permitir es que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores. Eso no, porque eso no fue lo que votó la gente. Mejorar sí, escuchamos, estamos abiertos, nos agrada que el doctor Fajardo esté pensando en apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene”, dijo Hernández.

Además, aseguró que las propuestas que trae Fajardo y los exmiembros de la Coalición Centro Esperanza deberán ser revisadas por él: “Las tengo que considerar. Si agregan valor, bienvenido”.

De acuerdo con Hernández, el plazo para tomar la decisión será hasta el lunes de la semana que viene. Si se da la unión, según el ingeniero, el resultado será “unificar un programa de trabajo que sea mucho más rico, en beneficio de la vida de la gente más pobre de Colombia”.

“El corazón es ayudarle a todos los colombianos, especialmente los más pobres. Un país rico es un país sin pobres”, aseveró.

Frente al panorama de la segunda vuelta presidencial, Sergio Fajardo solo tendría posibilidad de unión con Rodolfo Hernández. Junto a él, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, excompañeros de la coalición Centro Esperanza, también exploran la adhesión a la campaña del ingeniero.

A pesar de que la del pasado jueves fue la primera de varias reuniones, el pronóstico, hasta el momento, es positivo. Amaya, exprecandidato presidencial, aseguró que les fue bien.

“Acá estamos hablando de dos propuestas de cambio en segunda vuelta y como coalición de la Esperanza estamos por la idea de que se puede construir una acuerdo con Rodolfo”, dijo en entrevista con SEMANA.

Fajardo reiteró la intención de poderle aportar a la propuesta de Hernández: “Nos sentamos a conversar, a discutir sobre nuestros programas de gobierno a encontrar las coincidencias, mirar dónde tenemos que hacer ajustes y el propósito es que si logramos avanzar identificando los temas que nos preocupan, en los que queremos trabajar, eventualmente que esto se convierta en un programa de gobierno que después se convierta en el plan de desarrollo para un gobierno, ese es el objetivo en el que estamos”, dijo.

“Estamos discutiendo temas, revisando las coincidencias, mirando dónde creemos que hay que hacer ajustes y mirando que este proceso nos lleve a tener un Gobierno en cabeza de Rodolfo Hernández, hacia allá vamos”, agregó después del encuentro.

Hasta el momento no hay ningún acuerdo concreto. Un punto clave que Fajardo mencionó como ejemplo de esos acuerdos que están mirando es el tema de las mujeres. El exalcalde de Medellín dijo que sin ellas no hay posibilidad de que puedan avanzar.

“Con Rodolfo lo hemos discutido. Él tiene la apertura mental y de entender ciertas cosas que no había pensado y mirando, eso estamos discutiendo y conversando”, reconoció.

El ingeniero también se pronunció en apoyo de las conversaciones, asegurando que tendrán un beneficio para el país: “No son caprichos los que quiera yo imponer, ni él, es lo que le convenga a Colombia”.