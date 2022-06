“Rodolfo Hernández tiene alta probabilidad de ser presidente”: Carlos Amaya

Este jueves 2 de junio el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, declaró en SEMANA que tiene muchas coincidencias con el programa de gobierno y las propuestas del candidato presidencial, Rodolfo Hernández, por lo cual están desarrollando varias reuniones para adherirse o no a su campaña.

El exprecandidato por la Coalición de la Esperanza dio avances de su más reciente reunión con el ingeniero Hernández: “nos fue muy bien en la reunión”, dijo en SEMANA y agregó que “acá estamos hablando de dos propuestas de cambio en segunda vuelta y como Coalición de la Esperanza estamos por la idea de que se puede construir una acuerdo con Rodolfo”.

Asimismo, destacó una postura del candidato con la cual se siente identificado, además de algunas de sus propuestas y es que “el ingeniero Rodolfo escucha y eso parece una obviedad, pero no lo es, creo que uno de los grandes problemas con los últimos gobiernos es que no escuchan (...) Alguna vez alguien me enseñó que gobernar es escuchar y noté que el ingeniero tiene una alta probabilidad de ser presidente, porque es un hombre que escucha y entiende razones, más allá de la estadística”, indicó Amaya.

En este sentido, destacó que hubo varios puntos que pudieron aclarar con el candidato como lo del tema de la conmoción interior, donde es necesario aclarar, porque esto puede tergiversarse y “dar una señal dictatorial y allí entendemos entonces su propuesta para luchar contra la corrupción y digamos es ese tipo de cosas en que vamos a ir avanzando”.

Para complementar lo dicho anteriormente, reveló que hay más coincidencias teniendo en cuenta que el ingeniero busca el desarrollo del campo, tal cual como él y la Coalición de la Esperanza busca promocionarlo como proyecto económico para el país.

“Se habló de la soberanía alimentaria y autoabastecernos y en eso coincidimos con Rodolfo”. Además recalcó que hablaron sobre el aumento de la productividad del campo, los costos de producción, el mejoramiento de la calidad de vida y dignidad de los campesinos y sobre su propuesta de vivienda para el campo.

“Sobre eso se habló y hay un gran acuerdo”, concluyó.

Po otra parte indicó que este proyecto político está fuera de alianzas con partidos y políticos tradicionales.

“Para nosotros no existe ninguna posibilidad que podamos estar en un proyecto político que haga acuerdo con el uribismo”, determinó Carlos Amaya.

Sobre ese discurso de polarización que está manejando la izquierda y el petrismo, el cual tilda a que todo aquel que no esté con ellos entonces es uribista, Amaya señaló que es una mentira para dividir.

“El petrismo llama uribista a aquel que se ha declarado antiuribista, entonces que no mientan para ganar votos y engañar al electorado”, aseveró.

“Si Sergio Fajardo hubiera pasado a segunda ronda hubieran dicho los mismo, que era el candidato del uribismo y eso no es cierto (...) ahora quieren dividir el país entre petristas y uribistas. Nosotros no estamos de acuerdo con las alianzas entre Rodolfo y el uribismo; si la población que sigue a Uribe, a Fico y demás, quiere votar por este proyecto, pues los votos son bienvenidos”, agregó el exgobernador de Boyacá.

A lo anterior Carlos Amaya sumó que el país está en cambio y que “este cambio tiene que incluir a toda la sociedad (...) hay dos proyectos de cambio distintos y queremos presentar una propuesta de cambio para que Colombia deje atrás los partidos tradicionales”.

Teniendo en cuenta esto, Amaya hizo un llamado para que las descalificaciones y el “matoneo” no sean un aliciente que motive las posiciones electorales de los colombianos en esta segunda vuelta presidencial.