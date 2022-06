La avalancha de críticas ante agresivo trino de Mario, de Doctor Krapula, contra Rodolfo Hernández

El próximo 19 de junio se desarrollará la segunda vuelta presidencial en Colombia y los ciudadanos tendrán que elegir entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, que luchan por ser el próximo mandatario del país.

Sin embargo, como en “la guerra y el amor todo se vale”, en esta ‘batalla’ política también se han usado algunas estrategias que han sido rechazadas sobre todo por los usuarios de redes sociales.

Ejemplo de esto fue un trino de Mario Muñoz, vocalista de la banda de rock Doctor Krapula, quien escribió un mensaje en contra de Rodolfo Hernández, que no cayó bien en los usuarios que consultan a diario Twitter.

“Si el inge gana, ese mismo día se va a morir… la educación, el arte, los páramos, la cultura, etc”, expresó el cantante.

Si el inge gana, ese mismo día se va a morir… la educación, el arte, los páramos, la cultura etc. — Doctor Krapula Mario (@subcantante) June 2, 2022

Minutos después de la publicación del trino, decenas de personas empezaron a comentar en contra del intérprete de ‘El pibe de mi barrio’, asegurando que su mensaje, más que una crítica, podría tomarse como una amenaza en contra de la vida del candidato santandereano.

“No solo amenazaron a los votantes de Rodolfo con matarlos con una bomba, ahora amenazan de muerte al ingeniero directamente”; “¿Lo estás amenazando?”; “Ay, estos comentarios, lo único que demuestran es miedo”, son algunos de las anotaciones que se pueden leer en la publicación.

Además, los usuarios le recriminaron a Mario Muñoz, el hecho de, presuntamente, desconocer las propuestas y vida política del candidato, esto porque el también exalcalde de Bucaramanga fue uno de los más acérrimos defensores de su cuidado mientras fue mandatario en la capital de Santander.

De hecho, los seguidores del artista publicaron una imagen en la que aparece Hernández cubierto de lodo y en la que por medio de un mensaje defiende al Páramo de Santurbán, un ecosistema que ha generado polémica en los últimos 10 años, tras ser el blanco de multinacionales que pretenden extraer oro en zonas cercanas.

“Esto no es un spa. Esto es lo que te podría pasar si no cuidamos el páramo. Dile ¡NO!, a la explotación del Páramo de Santurbán”, es el texto que acompaña la fotografía que fue divulgada, en su momento, por el hoy candidato a la presidencia.

En esta foto hay educación, arte, páramos y cultura juntos. 😅 pic.twitter.com/CIsQvYADTU — Ing. Avilagab (@avilagab) June 2, 2022

SEMANA intentó contactar a Mario Muñoz para que diera su versión frente a esta publicación, pero por temas de agenda no fue posible tener una conversación con el cantante. Sin embargo, desde el equipo de comunicaciones aseguraron que “él no suele debatir este tipo de publicaciones”, ya que son propias de “las opiniones personales como artista” y que no tienen relación alguna con la banda.

Amenazas en contra de Hernández

Cabe recordar que no es la primera vez que se registra un hecho de violencia o ataque a Rodolfo Hernández.

En conversación con la emisora Tropicana, el Ingeniero denunció amenazas en su contra: “Dicen que me mandarán un sufragio y una corona fúnebre, esas son las amenazas que he recibido”.

En ese momento, y como forma de proteger su vida, el candidato que se autodenomina como independiente, tomó la decisión de alejarse del marco electoral, específicamente de todos los actos presenciales a los que se había comprometido en pro de alimentar la popularidad hacia la campaña. Además, dijo que mantendría en redes sociales su fortín de cara a las elecciones del pasado 29 de mayo; estrategia que, tal parece, le funcionó bien.

Hernández ha sido llamado por sus contradictores como el ‘Rey del TikTok’, debido a su popularidad en dicha red social. Hasta la fecha, el Ingeniero tiene más de 580 mil seguidores en esa plataforma.