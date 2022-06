Rodolfo Hernández se traza la meta de lograr 15 millones de votos el 19 de junio ¿Lo logrará?

El candidato presidencial por la Liga Anticorrupción, Rodolfo Hernández, se trazó este viernes la meta de alcanzar los 15 millones de votos en la segunda vuelta de las elecciones que se llevará a cabo el próximo domingo 19 de junio.

En ese sentido, Hernández explicó que el objetivo “no es ganar por 10.000 o 20.000 votos”, sino que quiere enviar un mensaje contundente al país para llevar a cabo los planes que tiene para su gobierno.

“Quiero hacer lo que nadie ha sido capaz, que es sacar a los ladrones del gobierno. ¿Y cómo lo voy a hacer, sacando 15 millones de votos el 19 de junio, porque tenemos que tener un mandato claro, concreto, contundente que no hayan dudas”, aseguró y agregó que “vamos a gobernar con lo mejor que haya, no con los mismos”.

Adicionalmente, en el marco de la edición 50 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite que se lleva a cabo en Bucaramanga, el exalcalde de Bucaramanga les pidió a los asistentes su apoyo para llegar a la Casa de Nariño.

“Pido su ayuda para ganar la Presidencia por un alto margen de votos, a fin de proteger la producción del agro y respaldar las inversiones de quienes le apuestan al campo, generan empleos y proveen alimentos”, contó el exalcalde de la capital santandereana.

Vale la pena recordar que mediante sus redes sociales, el excandidato Federico Gutiérrez agradeció nuevamente a quienes lo respaldaron en las urnas y explicó por qué apoyará a Rodolfo Hernández.

“Así votaré el próximo 19 de junio. Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamás me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia”, dijo en sus redes sociales.

Así votaré el próximo 19 de junio. Seré coherente con lo que siempre he dicho: si hay democracia y libertad, hay futuro. 🇨🇴 No haré parte del próximo gobierno; mantendré mi independencia. Pero eso jamas me hará indiferente. Lo más importante es cuidar a Colombia. pic.twitter.com/0zq6acFoQW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) June 3, 2022

Gutiérrez agregó que, cuatro días después de las elecciones, solo tiene agradecimiento con los más de cinco millones de colombianos que creyeron en sus propuestas, por eso dijo que será coherente con lo que dijo durante la campaña. “Apoyaré a quienes enfrenten a los que ponen en riesgo la democracia del país. Quiero reafirmar que mi voto será por Rodolfo Hernández”.

Aclaró que no se ha reunido con el candidato presidencial (Rodolfo Hernández) y que muy seguramente eso no ocurrirá, porque debe estar concentrado en la conquista de votos para ganar en la segunda vuelta. “Acá lo importante es cuidar a Colombia y por eso, quiero apoyarlo como un ciudadano más”.

Además, aclaró que será independiente y que no pertenecería al gobierno de Rodolfo Hernández, ya que aplaudirá lo positivo que haga el ingeniero, pero criticará si algo sale mal. “Invito a los cinco millones de personas que votaron por nosotros, para que votemos por ellos y tengamos un país con futuro”.

Desde el mismo 29 de mayo, cuando se conocieron los resultados electorales, Federico Gutiérrez anunció su apoyo a Rodolfo Hernández, aseguró que lo hará él, pero también su fórmula vicepresidencial Rodrigo Lara. “Al saber que nuestra posición es determinante para el país, yo no he hablado con Rodolfo ni necesito hacerlo, nosotros no queremos perder el país ni perder el futuro de Colombia. Por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo el próximo 19 de junio. Nosotros no somos seremos indiferentes y queremos lo mejor para colombiano”.

Hasta hace unos días, Federico Gutiérrez era el más seguro rival de Petro en la segunda vuelta. Así lo habían vaticinado todas las encuestas. Le había ganado el pulso a Petro y se quedó con el apoyo del Partido Liberal, la colectividad que tiene el mayor número de congresistas, sumando los senadores y representantes a la Cámara electos. La coalición del Equipo por Colombia estaba unida.