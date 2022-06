¿Qué está pasando con el voto en blanco? Esta tendencia ha empezado a repuntar

Esta opción no tiene efecto en la proclamación del Presidente, pero sí podría terminar incidiendo en quién resulte ganador.

Todas las mediciones de opinión publicadas hasta el momento muestran que la competencia por la Casa de Nariño está cada vez más reñida. En algunas encuestas, la distancia entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro está en el rango del empate técnico.

Pero también ha quedado en evidencia que un nuevo actor empezó a tomar cada vez más protagonismo: el voto en blanco. Este es un elemento clave, pues en ese espectro estarían varios electores a los que las dos campañas les tienen que apuntar en las dos semanas que restan hasta el 19 de junio.

Esto queda claro en la más reciente medición del Centro Nacional de Consultoría, publicada por SEMANA, en la que el 3 % de los consultados dijo que votaría en blanco y el 9,4 % no sabe o no responde.

Esta tendencia se ve reflejada también en el tracking presidencial que viene publicando a diario La FM. Hace apenas ocho días, es decir un día después de la primera vuelta, el 2,7 % de los consultados dijeron que no estaban convencidos por ninguno de los dos candidatos, por lo que votarían en blanco. Ahora, en la medición de este lunes, prácticamente se dobló y llegó al 5,1 %.

Lo primero que hay que aclarar es que, según el Consejo Nacional Electoral, el voto en blanco no tendrá ningún efecto frente al resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“La doctrina del Consejo Electoral es que hay que incluir la casilla del voto en blanco, pero no tiene ningún efecto frente al resultado. En caso de que llegara a ganar el voto en blanco no se aplicaría el efecto. Se mantiene la casilla, pero no tiene efecto jurídico”, dijo el registrador nacional, Alexander Vega, al presentar el tarjetón con el que se votará entre el 13 y el 19 de junio.

Esto quiere decir que, si en la segunda vuelta de los comicios se marca la casilla del voto en blanco, el voto será contabilizado, pero de ganar esta opción no se repetirán las elecciones con nuevos candidatos, sino que se proclamará presidente de la República al candidato con más votos.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, si bien en cuanto a la proclamación del ganador el voto en blanco no tiene mucho valor, sí es una opción que tiene mucho impacto en quién puede ganar. No se puede olvidar de que estos son votos que dejan de recibir los candidatos.

De hecho, algunos sectores han venido impulsando el voto en blanco en las redes sociales, como una opción para los comicios, como una forma de protesta ante la manera en la que se ha dado la campaña.

Pero en la centroderecha han rechazado esta opción, pues aseguran que esto favorecería a Petro, en la medida en que el candidato del Pacto Histórico tiene un electorado mucho más fiel, mientras que Hernández, si bien tiene más opciones de crecimiento, también podría perder muchos votantes en opciones como el voto en blanco.

De hecho, desde el propio Centro Democrático han pedido a los militantes de la colectividad no dejarse seducir por la idea del voto en blanco. “Uribistas: ni se les ocurra votar en blanco, confío en que nuestro amor por la patria es superior y entendemos que el peligro de Gustavo Petro sería inminente. Cuatro años de democracia vs. 30 años o más de destrucción. Es simple”, dijo la excandidata a la Cámara Laura Medina.

Además, el voto en blanco resulta definitorio en momentos en los que las diferencias están tan apretadas. Por ejemplo, según la medición del Centro Nacional de Consultoría, la diferencia entre Petro y Hernández es de apenas tres puntos, que es justo el mismo porcentaje que marcó el voto en blanco.

Para la docente de la Universidad de los Andes María Emma Wills, el voto en blanco normalmente se ubica dentro del 4 o 5 % y “está dentro de lo esperable que en 2022 el voto en blanco aumente respecto de las elecciones anteriores”.

En esto coincide la politóloga de la Universidad Sergio Arboleda Natalia Hernández, quien considera que siempre “faltando una semana algunos votantes toman una decisión, algunos lo hacen ya en la urna, el voto en blanco va a disminuir”.

No obstante, la analista reconoce que sí existe un electorado, especialmente de centro, que “no se deja llevar por las emociones y seguramente votará en blanco como una forma de protesta”.

Conscientes de este escenario, los candidatos se están empleando a fondo para conquistar este electorado que no ha tomado decisión, el mismo que, a último momento, les podría dar el empujón para llegar a la Casa de Nariño.

Por eso, en los últimos días, Petro pasó al ataque con sus alfiles. De modo permanente, critica a Hernández y le revive el caso Vitalogic. Lo tildó de ser “fascista” y “corrupto”. Por su parte, el ingeniero se ha focalizado en atacar a los líderes que rodean a su contendor, asegurando que los colombianos deberán decidir si le entregan la chequera del país a Roy Barreras y a Piedad Córdoba, entre otros.