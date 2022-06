¿Votar en blanco es votar por Petro? La estrategia de opositores al candidato presidencial

El 19 de junio los colombianos saldrán a las urnas para elegir al próximo presidente de Colombia, entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, quienes pasaron a la segunda vuelta presidencial.

Al terminar el escrutinio se informó que Gustavo Petro (Pacto Histórico) logró 8.541.617 de votos; mientras que Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) 5.965.335. Por esa razón, seguramente la elección del 19 será bastante reñida.

En medio de todo ese panorama y las estrategias que están elaborando las campañas de los candidatos presidenciales, se ha venido impulsando el voto en blanco a través de las redes sociales, como una opción para los comicios.

Sin embargo, hay quienes están en contra de esa posibilidad de voto, como Juan José Lafaurie, hijo del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, y la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal. “Votar en blanco es votar por Gustavo Petro y votar por Gustavo Petro es votar en contra de la democracia, las libertades y a favor de Piedad Córdoba, Roy Barreras, Armando Benedetti, ELN, las Farc, los paramilitares y los corruptos de Colombia”, señaló Lafaurie en su cuenta de Twitter.

Julián Quintana comparte esa postura y también se pronunció a través de las redes sociales. “El voto en blanco es un voto para @petrogustavo. No caigan en engaños, el único que puede salvar al país de la miseria, es el ingeniero @ingrodolfohdez”.

De hecho, desde el propio Centro Democrático han pedido a los militantes de la colectividad no dejarse seducir por la idea del voto en blanco. “Uribistas: NI SE LES OCURRA votar en blanco, confío en que nuestro amor por la patria es superior y entendemos que el peligro de Gustavo Petro sería inminente. 4 años de democracia vs. 30 años o más de destrucción. Es simple”, dijo la excandidata a la Cámara, Laura Medina.

Lo cierto es que diferentes mediciones han evidenciado que el voto en blanco ha aumentado en los últimos días y, por ejemplo, la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA indica que la competencia por la Presidencia está cada vez más reñida. Si la segunda vuelta fuera hoy, Gustavo Petro alcanzaría el 44,9 % de los votos y Rodolfo Hernández llegaría a 41 %. Un 9,4 % no sabe o no responde, un 3 % votaría en blanco y 1,7 % por ninguno de los dos.

¿Qué pasaría si el voto en blanco gana en la segunda vuelta presidencial?

En la primera vuelta presidencial que se hizo el pasado 29 de mayo, el voto en blanco tuvo 366.623 votos, para un 1,73 %, mientras que la abstención fue del 45,08 %, la más baja registrada en las dos últimas décadas.

Sin embargo, en los últimos días ha surgido la pregunta sobre qué pasaría dado el caso de que gane el voto en blanco en la segunda vuelta presidencial. Por eso, el registrador Alexander Vega resolvió algunas dudas y explicó que, por ejemplo, si en la elección del 29 de mayo esa expresión política hubiera ganado, obligatoriamente se habría tenido que hacer una nueva elección.

Para la segunda vuelta, el panorama es diferente y no tendrá efecto alguno. “La doctrina del Consejo Nacional Electoral indica que hay que incluir la casilla del voto en blanco, pero no tienen ningún efecto frente al resultado”. Agregó que “en caso de que gane el voto blanco no se aplica el resultado y no tiene efecto jurídico”.

Esto quiere decir que el voto en blanco será una expresión simbólica, porque sencillamente el candidato que tenga más votos será el nuevo presidente de Colombia; aunque los ciudadanos podrán votar en esa casilla, si es la manera en que quieren expresar que no respaldan a ninguno de los dos candidatos.

En las elecciones al Congreso del 13 de marzo, el voto en blanco recibió 1.056.670 votos, considerándose como una de las figuras más votadas de la Cámara Alta de Colombia, de acuerdo con los informes de la Registraduría.

En el caso de la primera vuelta presidencial, el voto en blanco (366.623) superó el número de sufragios que obtuvieron John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez, Ingrid Betancourt y Luis Pérez.