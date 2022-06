“Yo por Gustavo Petro no votaré”: Sergio Fajardo

Luego de un fallido acercamiento con Rodolfo Hernández, quien disputará la Presidencia de la República contra Gustavo Petro el próximo 19 de junio en la segunda vuelta de las elecciones, Sergio Fajardo aseguró que el candidato del Pacto Histórico sigue sin ser su opción de voto.

En entrevista con la emisora Blu Radio, el excandidato presidencial de la colación Centro Esperanza dijo que lo han llamado personas del Pacto Histórico, al cual pertenece Gustavo Petro, sin embargo, su respuesta ha sido tajante.

“(...) Yo por Gustavo Petro no voto. Estoy escribiendo un texto para decir por qué no voto por Gustavo Petro, lo voy a poner por escrito. Me han llamado muchas personas del Pacto Histórico, personas que yo no conozco, que conozco sus nombres, personas de las que tengo una buena impresión en la distancia, y han conversado conmigo. He conversado con muy poquitos, muy poco, y yo les he dicho que por él no voy a votar”, manifestó Fajardo a la citada emisora.

En ese sentido, anotó que considera dos opciones, las cuales también hará públicas en su momento, argumentando las razones que motivaron su decisión: será entre Rodolfo Hernández o el voto en blanco.

“Con Rodolfo Hernández no hay ni habrá ningún tipo de conversación, eso está clarísimo. La decisión que tome la voy a escribir y la voy a justificar con toda tranquilidad”, expresó Fajardo.

Rodolfo Hernández no se dejó imponer nada de Fajardo y le dijo “no” a cualquier acuerdo con el excandidato

El excandidato presidencial Sergio Fajardo quedó en el limbo. Después del pobre resultado en la primera vuelta presidencial, en la que obtuvo 880.000 votos, buscó un acercamiento con la campaña de Rodolfo Hernández, pero sus exigencias acabaron con esa posibilidad.

El ingeniero Hernández confirmó que esas reuniones con el sector de la coalición Centro Esperanza y con Fajardo fueron una “cortesía” y que al conocer las peticiones que estaba haciendo el excandidato, decidió romper con las conversaciones.

“Ellos quieren cambiar todo el programa que ganó, y como ganó el nuestro, lo que tenemos que hacer es respetar ese respaldo de seis millones de colombianos que votaron a favor de nuestro programa”, dijo el candidato a Noticias Caracol.

Además, reveló que Sergio Fajardo hizo otras peticiones que no aceptará y, por ello, da por terminadas las conversaciones con el excandidato.

El pasado viernes, después del encuentro con Fajardo, Hernández dijo que aceptaría imposiciones de un plan de gobierno que había sido derrotado en las urnas. “Lo que no voy a permitir es que el corazón de lo que ganó lo modifiquen los perdedores. Eso no, porque eso no fue lo que votó la gente. Mejorar sí, escuchamos, estamos abiertos, nos agrada que el doctor Fajardo esté pensando en apoyar lo que ganó con algunas propuestas que él tiene”, dijo Hernández en Radio Nacional.

Justamente cuando terminó la reunión de Hernández con Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Carlos Amaya y Juan Fernando Cristo, se conoció que hubo seis ‘líneas rojas’ que se presentaron al candidato. “No uribismo, implementar políticas de género, una reforma tributaria realista, garantías en la defensa de la institucionalidad, buenas relaciones internacionales y una negociación con el ELN”.

En diálogo con SEMANA, Jorge Enrique Robledo habló de unas grandes coincidencias con la campaña de Rodolfo Hernández y anunció que las reuniones seguirían para concretar un respaldo, que ya no se podrá dar. “Es cierto que tenemos grandes coincidencias con Rodolfo, pero también tenemos diferencias, entonces las estamos tramitando a ver si nos ponemos de acuerdo”, precisó Robledo. Uno de los principales puntos de desacuerdo es el tema de materia económica.

En este sentido, aseguró que ese miércoles “hubo una coincidencia muy importante” frente al tema de reforma tributaria. “No puede haber más impuestos contra los pobres, los impuestos no pueden destruir la economía empresarial porque necesitamos que haya riqueza y empresa, y tercero, los impuestos de las pequeñas y medianas empresas en renta no pueden ser iguales a las de las grandes empresas”.

En esa misma entrevista con SEMANA, Carlos Amaya dijo que tiene muchas coincidencias con el programa de gobierno y las propuestas del candidato presidencial Rodolfo Hernández, por lo cual estaban desarrollando varias reuniones para adherirse o no a su campaña.

Ahora, con el anuncio de Hernández se desconoce qué harán Amaya, Robledo y Cristo, quienes se acercaron al ingeniero por iniciativa de Sergio Fajardo. Esto quiere decir que si ellos quieren respaldarlo en las urnas deberán hacerlo sin pedir nada a cambio, ya que por eso se le cerró la puerta al excandidato que quedó en el cuarto lugar.

Se espera que el lunes 6 de junio Carlos Amaya haga una declaración para definir qué hará de cara a la segunda vuelta presidencial, y Robledo podría hacer lo mismo.