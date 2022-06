Atención | “Mi vida está en riesgo”: Rodolfo Hernández anuncia que suspende sus apariciones públicas hasta el 19 de junio

Por medio de su cuenta de Twitter, el candidato presidencial Rodolfo Hernández sorprendió tras anunciar que suspenderá sus apariciones públicas hasta el próximo domingo 19 de junio, fecha de la segunda vuelta.

El ingeniero hizo referencia a las grabaciones reveladas por SEMANA en donde integrantes del Pacto Histórico, entre ellos el senador Roy Barreras, discuten un plan de guerra sucia para afectar a Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial, quien para ese entonces marchaba segundo en los sondeos y escoltaba a Gustavo Petro en la intención de voto. El plan también pretendía afectar a otros candidatos.

“Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal”, expresó Rodolfo Hernández en su primer trino. Enseguida, manifestó que con los videos quedó en evidencia “que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”.

Posteriormente, el candidato presidencial de la Liga de Gobernantes Anticorrupción hizo una delicada afirmación. “En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo. Es claro que podemos esperar cualquier cosa, hasta lo más grave, de un grupo político que se comporta como una banda criminal”, sostuvo el ingeniero.

Por esta razón, Rodolfo Hernández anunció que, por su seguridad, tomó la decisión de cancelar todas sus apariciones públicas hasta el próximo 19 de junio, con el objetivo también de “garantizar la posibilidad de una elección democrática”.

“Todos los colombianos tenemos la responsabilidad de no permitir que acaben con la democracia. Así comienzan y tememos lo peor sobre cómo pueda terminar”, indicó Rodolfo Hernández. Finalmente, hizo un “llamado urgente a la unión de todos los colombianos para defender la democracia”.

“Esa matada será a cuchillo”

Desde Miami, Rodolfo Hernández denunció que recibió la alerta sobre un presunto plan para atentar contra su vida. “(...) Póngale la firma. Ya recibí la precaución que están intentando matarme. Y esa matada no es a plomo; esa matada será a cuchillo. ¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme, o vamos a un salón como este y hay que entrar. Ahí me ponen cuatro o cinco que me protegen, pero cuando son 500 empujando, me están diciendo que me van a apuñalar”, precisó el candidato.

“Y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas”, bromeó al final de su intervención.

“Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal”: Rodolfo Hernández sobre los ‘Petrovideos’

SEMANA reveló las explosivas grabaciones de las reuniones que sostuvieron miembros del Pacto Histórico en medio de la campaña de Gustavo Petro. En las piezas audiovisuales se puede apreciar cómo este movimiento político puso en marcha una estrategia de guerra sucia para desprestigiar a varios de los excandidatos presidenciales.

“Acción política clara. Pensemos tácticamente si hay que dividir al centro, si esto sirve de algo, coger al abandonado Fajardo y traerlo, o más bien nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria”, dice Roy Barreras en uno de los videos que se hicieron virales en las redes sociales.

Ante estas revelaciones, el ingeniero Rodolfo Hernández no se quedó callado y aseguró que Colombia no merece ser liderada por una coalición tan corrupta, a la cual calificó de “banda criminal”.

El santandereano, de igual manera, aprovechó la coyuntura para despacharse en contra del exalcalde de Bogotá y manifestó que está rodeado de “politiqueros”, por lo cual enfatizó que este no representa el verdadero cambio que necesita el país.

“¿Este es el presidente que Colombia quiere? Colombia no merece ser gobernada por esta gavilla criminal. Recuerden que Petro no es Petro, Petro son todos esos politiqueros redomados con quienes anda”, precisó en Twitter.