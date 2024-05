“Exsecretario de Transparencia no fue a hablar de la Copa América”, defensa de Olmedo López insiste en un tráfico de influencias

El abogado celebró una decisión del presidente de la república, Gustavo Petro, de apartar de su cargo al secretario, esto en aras de garantizar no solo el debido proceso, sino la transparencia necesaria en una investigación que lo vincula a él mismo como presunto responsable.

Idárraga insistió en que la mesa técnica contra la corrupción planteada por el presidente Gustavo Petro no admite recomendaciones de personas investigadas por hechos de corrupción y se refiere a Olmedo López y su defensa.

“Por último, quiero precisar que la conformación de la Mesa Técnica Anticorrupción es discrecional del señor presidente y no es de buen recibo que el señor Olmedo López y su defensa (investigados por corrupción) hagan sugerencias sobre quienes deberían a su juicio hacer o no parte de esta mesa”, señaló Idárraga.

El pasado 29 de febrero denuncié publica y penalmente al ex director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, por presuntos hechos de corrupción, siendo la primera vez que la Secretaria de Transparencia instaura denuncia penal contra alguien de su propio gobierno. Ante…

“Además de lo anterior, le solicito se rectifique, yo José Moreno Caballero no he sido investigado por corrupción, de lo contrario procederé a denunciarlo penalmente”, dijo el abogado, que además advirtió cómo lo que se presume un tráfico de influencias no puede confundirse como una simple conversación entre el exsecretario de Transparencia y los alcaldes para discutir temas como la Copa América.