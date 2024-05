Katherin Sánchez, madre de dos niños, murió tras luchar en un hospital por brutal ataque de su expareja

La ciudadana fue trasladada de inmediato al Hospital de Meissen, presentaba heridas múltiples que el sujeto le propinó con el cuchillo, también tenía un trauma craneoencefálico severo y un paro cardiorrespiratorio. Los médicos le lograron salvar la vida en ese momento, Katherin duró más de 10 días luchando y tratando de no dejar a sus hijos huérfanos, pero lastimosamente las heridas fueron tan graves que murió el pasado 2 de mayo.

Por su parte, el autor del crimen en un principio huyó de la casa y posteriormente habría sido encontrado sin vida, por lo que no hay quien responda por este nuevo crimen contra la mujer, una problemática que ha desatado gran preocupación en Colombia. “Mi hermana es un caso más, nadie va a responder por sus daños”, mencionó la familiar.

“No minimicen nada, no minimicen el acto de que las griten, de que le pegó a la pared. No minimicen nada porque no es justo como nos degradan como mujeres”, señaló.