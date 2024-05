¿Quién es alias Pedro Pluma y por qué el coronel Óscar Tovar prefiere irse de La Modelo?: “No tengo miedo”, dice al hablar de todo

El subdirector de la cárcel La Modelo, Óscar Alejandro Tovar Moreno, quien presentó renuncia al cargo este 17 de mayo, habló de su dimisión. Lo hizo luego de que el director de la institución, el coronel Élmer Fernández, fuera asesinado en Bogotá.

Tovar Moreno aseguró que él ya había anunciado su intención de irse en julio, pero dado lo sucedido prefirió anticipar su renuncia. Según dijo, dentro de la cárcel La Modelo hay todo tipo de reclusos, en total 3.800, mientras que en el área administrativa hay 500 personas. De acuerdo con el oficial, él apoyó al coronel Fernández y estuvo en el penal durante dos años y medio, tiempo durante el cual, aclaró, no recibió amenazas.

En diálogo con ‘Caracol Radio’, Tovar dijo que no sabe por qué amenazaron al coronel Fernández, toda vez que a él no le sucedió. Sobre el día a día dentro de la cárcel La Modelo, indicó, “se hace lo que se puede”, pero siempre hay problemas de consumo de sustancias ilícitas y liderazgos negativos en los patios de reclusión. Así, por ejemplo, explicó que las amenazas que aparecieron contra el coronel Fernández por parte de Pedro Nel Caro Triana, alias Pedro Pluma, llegaron de un lugar donde hay personas que reinciden, que vuelven a delinquir. “En todos los patios se hacen operativos, se trata de hacer control en todos y él está en las condiciones de cualquier otro privado de la libertad, hasta ayer. Entiendo que ahora lo llevaron a un sector aislado del establecimiento pero, como cualquier otro privado de la libertad, ejercía un liderazgo, eso no se puede negar ante nadie. Pero no había ningún estado de alerta antes de la amenaza, no se tenía ningún antecedente”.

El coronel Tovar Moreno explicó que los privados de la libertad están de día en su patio asignado y, de noche, en su celda, en una prisión que no cuenta con tecnología para hacerle un seguimiento muy riguroso a los detenidos. “Se necesita mucha tecnología, el Inpec (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) está ausente de tecnología, no cuenta con presupuesto y eso es una afectación”, indicó, al tiempo que dijo que muchos reclusos obtienen señal celular por cuenta de las casas cercanas al penal. “Es una instalación viejísima, con problemas de alcantarillado, goteras”, acentuó.

El saliente subdirector de la cárcel La Modelo aseguró que no sintió preocupado al coronel Fernández por cuenta de la amenaza de alias Pedro Pluma. Las tomó en cuenta, pero no se intimidó, dada su amplia experiencia en el sector carcelario. En abril pasado había asumido luego de estar en un penal en Guaduas (Cundinamarca). “Analizamos esta situación (las amenazas), estábamos en una emergencia carcelaria, pero lastimosamente no fueron efectivas. Como se presenta tanta amenaza, se establecieron unas pautas a seguir si se presentaba algo en la cárcel, a nivel interno, y se hacía mucho énfasis en la protección de las personas. No se visualizó el entorno y se presentó ese hecho”, agregó.

“No tengo miedo”, agregó Óscar Alejandro Tovar Moreno, al indicar que tomará las medidas de precaución del caso, pero insistir en que él nunca fue amenazado. “Yo estoy en mi casa, no pienso salir, nunca he tenido amenazas de nada. Me encuentro acá y no he coordinado ninguna actividad de seguridad. Vamos a ver qué sucede. Salgo con la frente en alto, salgo muy tranquilo y un poco de preocupación por el tema institucional, de los compañeros de trabajo. Me preocupa un poco la integridad de mis compañeros”.