La campaña de Gustavo Petro cumplió: así ‘quemó’ a Sergio Fajardo

No fueron pocas las estrategias de desprestigio que se ejecutaron en contra del exgobernador de Antioquia y contra la Coalición de la Esperanza. Prometieron quemarlo y así lo hicieron.

Si algo quedó claro en la estrategia que explicó muy detalladamente el senador Roy Barreras para promover la campaña del Pacto Histórico a la presidencia es que Sergio Fajardo era una especie de comodín que iban a utilizar a su antojo para ya fuera romper el llamado centro o afectar las candidaturas de aquellos que pudieran hacerle un verdadero contrapeso a Gustavo Petro.

En los videos publicados en exclusiva por SEMANA se evidencia que Barreras quería usar a Fajardo para “dividir aún más ese centro” y beneficiar la campaña presidencial de Petro quitando del camino a candidatos como el exministro de Salud Alejandro Gaviria.

De manera clara, el senador vallecaucano explicó que la táctica es meramente política y que ellos manejan con conocimiento de causa desde hace muchos años. “Hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro”, explicaba Roy mientras Petro, quien estaba sentado a su lado, asentía y escuchaba atentamente.

El plan se extendía para ejercer una presión sobre Fajardo con el fin de que aceptara una propuesta para “acercarse” al candidato del Pacto Histórico “y hacer una competencia con nosotros”. De no poderse concretar, la otra parte del plan consistía en volcar a Fajardo y ponerlo como el enemigo de la campaña de Petro. Esto debido a que veían a Fajardo como una “amenaza” y alguien que no daba confianza en esta campaña presidencial.

Barreras aclaraba la manera como se debía atacar y no ahorró adjetivos en contra de Fajardo, a quien no bajó de “abandonado”, “amenaza” y “poco confiable”. Y en las redes, que más parece un brazo armado de la campaña de Petro, se dedicaron a agredirlo. Le cobraron una y otra vez no tomar posición en las pasadas elecciones. “Tibio” fue la palabra que más usaron.

Quemar a Fajardo

El plan y los ataques se hicieron evidentes en voz de una congresista electa del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, directora del Movimiento Ríos Vivos, que detrás de su supuesta lucha contra el proyecto Hidroituango, en el que tuvo participación Fajardo como gobernador, hizo una mención que más pareció una amenaza y se cumplió. “A Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura”, señaló Zuleta.

La líder ambientalista, en una nutrida reunión, aseguró que fueron capaces de “mover los casos en la Procuraduría y Contraloría contra el candidato. Fue una tarea dura de demostrar que ese tipo no puede estar en la presidencia”. Fajardo, al conocer ese video, no se manifestó sorprendido, por el contrario, dijo que eso no era nuevo, que eran las mismas personas que lo venían atacando desde hace años porque estaban en contra de una política diferente, una política “decente”.

“Nos han puesto toda clase de obstáculos en el camino, somos un estorbo, una amenaza para quienes se oponen al cambio y a la lucha contra la corrupción. No lograron su objetivo y seguimos firmes en la lucha, con nuestras convicciones intactas, pero sin duda estos ataques sistemáticos y organizados hicieron dudar a muchos colombianos”, dijo en su momento.

Así como fueron por la cabeza del exgobernador, minaron la Coalición Centro Esperanza, y aunque la consulta de este sector la ganó Fajardo, el respaldo electoral fue muy pobre y se quedaron sin gasolina, al candidato del centro le fue tan mal que en la primera vuelta no alcanzó siquiera los votos que había obtenido en la consulta de la Coalición, cuando fue elegido como la carta de ese sector. La razón, muchos ya migraron hacia el petrismo.