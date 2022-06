“Criminal usted”: Rodolfo Hernández y Gustavo Bolívar se ‘sacaron chispas’ en pelea por los ‘petrovideos’

El escenario en donde se registró la fuerte pelea entre el candidato presidencial Rodolfo Hernández y el senador Gustavo Bolívar del Pacto Histórico fue las redes sociales y la chispa que detonó el choque fueron las revelaciones que hizo en exclusiva SEMANA de los ‘petrovideos’.

El primero en mandar un sablazo fue el ingeniero Hernández quien publicó un mensaje en Twitter reaccionando al contenido de las revelaciones de SEMANA, sobre la campaña sucia que se fraguó desde el Pacto Histórico a los contrincantes políticos.

“Ayer se hicieron públicos unos videos donde Petro y los politiqueros que lo rodean demuestran que son una banda criminal”, escribió Rodolfo Hernández.

Y en otro mensaje, acompañado de un hilo de Twitter, señaló el aspirante a la Presidencia de la República: “Lo que quedó en evidencia en estos videos es que no tienen límite, que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”.

Las pullas tuvieron respuesta, la cual estuvo a cargo del senador Gustavo Bolívar, a quien no le gustó que Rodolfo Hernández señalara que las personas que rodean a Petro son una banda criminal.

El congresista contraatacó y publicó también en su cuenta de Twitter: “Criminal usted que enseña a robar a su hijo y por eso ambos están llamados a juicio por corrupción. Mi candidato no tiene ni ha tenido en toda su vida ni una sola denuncia por corrupción. Respete señor atrevido.#RodolfoCorrupto”.

Efectos de los ‘petrovideos’

Luego del huracán que se desató en Colombia por las contundentes revelaciones que hizo SEMANA de un paquete extenso de videos en los que se demuestra una guerra sucia de la campaña presidencial del Pacto Histórico de Gustavo Petro, el senador Roy Barreras anunció una drástica decisión.

Barreras, quien es uno de los protagonistas del escándalo, tomó la determinación distanciarse de la campaña del Pacto Histórico al argumentar que su permanencia activa podría ser utilizada para ataques en medio de la contienda electoral que se avecina de la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, publicó Roy Barreras.

Las reacciones ante ese anuncio no se hicieron esperar, en ese sentido mostró su postura el político John Sudarsky a través de su cuenta de Twitter: “Hace muy bien @RoyBarreras de aislarse de la campaña de @petrogustavo. Pero es tan solo un retiro táctico, para que la corrupción y el clientelismo que van a volver su gobernabilidad no se note. PERO SE NOTA! No engañan a nadie”.

A renglón seguido, otra de las figuras políticas muy cuestionadas que estaban en el Pacto Histórico fue la congresista electa Piedad Córdoba, quien también se distanció de la campaña en medio de múltiples escándalos.

Frente al tema Piedad, fue el propio Petro quien le solicitó a la senadora electa que suspendiera cualquier tipo de actividades relacionadas con el apoyo a su campaña por los líos y cuestionamiento jurídicos que enfrenta. En su cuenta de Twitter, como ya es habitual, Petro le envió un mensaje directo a Córdoba para que se alejara hasta que pueda resolver “las sindicaciones jurídicas que se le hacen”.