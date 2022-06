Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Última Hora: Roy Barreras se aísla de la campaña de Petro, tras escándalo de ‘petrovideos’, pero no renuncia a su curul en el Pacto Histórico

Tras el huracán que se desató en Colombia por las contundentes revelaciones que hizo SAMANA de un paquete extenso de videos en los que se demuestra una guerra sucia de la campaña presidencial del Pacto Histórico de Gustavo Petro, el senador Roy Barreras tomó una drástica decisión.

Barreras, quien es uno de los protagonistas del escándalo, decidió distanciarse de la campaña del Pacto Histórico al argumentar que su permanencia activa podría ser utilizada para ataques en medio de la contienda electoral que se avecina de la segunda vuelta presidencial del próximo 19 de junio.

“A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias, pero me aíslo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, trinó Barreras.

Las reacciones ante ese anuncio no se hicieron esperar, en ese sentido mostró su postura el político John Sudarsky a través de Twitter: “Hace muy bien @RoyBarreras de aislarse de la campaña de @petrogustavo. Pero es tan solo un retiro táctico, para q la corrupción y el clientelismo que van a volver su gobernabilidad no se note. PERO SE NOTA! No engañan a nadie”.

Cabe recordar que otra de las figuras políticas muy cuestionadas que estaban en el Pacto Histórico fue la congresista electa Piedad Córdoba, quien también se distanció de la campaña en medio de múltiples escándalos.

Sobre ese tema en particular, fue el propio Petro quien le pidió a la senadora electa que suspendiera cualquier tipo de actividades relacionadas con el apoyo a su campaña por los líos y cuestionamiento jurídicos que enfrenta. En su cuenta de Twitter, como ya es habitual, Petro le envió un mensaje directo a Córdoba para que se alejara hasta que pueda resolver “las sindicaciones jurídicas que se le hacen”.

El plan de Roy

El senador Roy Barreras, uno de los principales alfiles de Gustavo Petro, tenía en marcha una estrategia para desprestigiar la candidatura de Federico Gutiérrez, que pasaba, entre otras, por la búsqueda de la declaración firmada de un narcotraficante que enlodara al candidato del Equipo por Colombia.

Lo dicho por Barreras, en una reunión cuya grabación fue conocida en exclusiva por SEMANA, coincide precisamente con lo que advirtió Gutiérrez en su momento, en el sentido de que desde el Pacto Histórico estaban buscando a narcos en las cárceles para que que acabaran con su candidatura.

“Es muy grave que quieren ensuciar a otros candidatos y campañas, como la mía. Tenemos información donde, supuestamente, usarían narcotraficantes para tratar de ensuciar las campañas”, señaló Fico en abril. “El Pacho Histórico está buscando votos a cambio de beneficios carcelarios para corruptos y violentos”, advirtió en ese entonces y mencionó que se estaba buscando a alias Douglas, uno de los cabecillas de la Oficina de Envigado que él combatió siendo alcalde de Medellín.

En el encuentro, al que asisten Alfonso Prada, Luis Fernando Velasco, Clara López y el senador Rooselvelt Rodríguez, Barreras hace una consulta puntual.

“Les quería consultar si este comité decide ir al ataque, ahora digamos que hemos estado a la defensiva, y hay un montón de material, acá tengo parte del material que mi equipo recolectó esta mañana sobre Federico Gutiérrez y las declaraciones de Julio Perdomo, el narco que está preso, contra él, una serie de testigos a propósito de sus vínculos con la Oficina de Envigado, que no son nada extraño porque él fue candidato a la Alcaldía apoyado por Paola Holguín, que viene de la Oficina de Envigado, y el propio narco Perdomo le dice a la Fiscalía eso”, anotó Barreras.

“Si vamos al ataque, consiguiendo la declaración firmada de este señor Perdomo, de los vínculos de Federico Gutiérrez con la Oficina de Envigado, cómo montaban los operativos como falsos positivos judiciales, planeaban la entrega y la captura de un tipo y al mes lo soltaban”, agrega el senador Barreras. “Hay que ir al ataque”, indicó.