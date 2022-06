Polémico video muestra el miedo de Gustavo Petro a verse como un “Petro domesticado”

En las discusiones de estrategia de la campaña, Gustavo Petro expresó cuáles eran los miedos que lo aquejaban en la búsqueda de nuevos votantes.

El líder del Pacto Histórico comienza por contar lo que él cree que hará el uribismo. “La estrategia de Uribe tendría que ver con cómo conquista electorado para algún tipo de candidato que lo preserve a él. Que Uribe pueda trascender en el próximo gobierno”, dice.

“Pero hay un algún amplio espectro, incluido Alejandro Gaviria, que le permitiría trascender”, agrega Petro sobre el exrector de la Universidad de los Andes, intuyendo que él podría permitir incidencia del uribismo en un eventual gobierno, algo que no pasó, pues Gaviria se adhirió a la campaña de Petro.

Así mismo, el candidato habla de lo que se tiene que hacer para conquistar al centro y no describe a ese espectro político con mucho entusiasmo. “Yo he luchado siempre con ese término, porque creo que es un electorado en realidad, que no tiene posición política, que atraviesa todos los estratos sociales, que en cierta forma expresa muchas circunstancias, entre otras la falta de cultura que hay en la sociedad colombiana, la apatía, la pereza, la falta de compromiso con lo público que es algo sustancial en la cultura colombiana”.

“Lo que sí me parece es que ese electorado no rechaza el cambio”, dice Petro. “Digamos, no es que el cambio es para el electorado ya convencido y los que no están convencidos no quieren cambio político, yo creo que también lo quieren”.

En cuanto a los electores de centro, dice que el problema es que no conocen lo que el Pacto Histórico plantea. “Las fórmulas que nosotros estamos presentando, solo que ellos no las conocen, no les chocarían y las fórmulas es que estamos presentando son fórmulas de cambio”.

Posteriormente, critica a la Coalición de la Esperanza diciendo que no han podido vender la idea de ser liberales, que buscan una idea de cambio para el país, pero también asegurando que no pueden tomar las mismas posiciones que dicho movimiento, porque si no “las formas comunicacionales que salen son las de mostrar un Petro domesticado”, dice.

“Si el sector social que llamamos centro ve a un Petro domesticado, tampoco les interesará porque no les va a decir nada con lo que serían sus aspiraciones genuinas. Porque terminamos como decimos aquí sin el pan y sin el queso”, manifiesta el candidato ante el temor de mostrarse en cierta posición política.

Después, Petro analiza las estrategias de sus contradictores contra él. “Caemos en una trampa y es pensar que lo que estamos proponiendo es el poscapitalismo”, dice el candidato, que también manifiesta que no es un objetivo destruir el capitalismo colombiano e imponer el socialismo, porque no cree que sea posible en un futuro próximo.

“Lo que parece que lo que estamos proponiendo es una agenda de cambio que tiene como objetivo destruir el capitalismo colombiano y construir un socialismo o algo así, cosa que nunca hemos mencionado, ni dicho, ni creo yo que podamos estar en esa posición hoy, no digo dentro de 30 años, pero hoy no”, asegura en la reunión dada a conocer por SEMANA.

Petro también muestra su preocupación por la imagen que puede tener en parte del electorado por la asociación que se le hace de ser alguien socialista. “Esto es como nos vende la derecha hacia la sociedad, su contracampaña es esa. Entonces mucha gente influenciada por esa contracampaña se cree el cuento y de ahí se originan unos miedos.”

Finalmente, en la reunión manifiesta que le teme a que lo que pasa en las reuniones no pueda verse reflejado en la realidad en la campaña, que, según él, es algo que está ocurriendo. También, que la gente no se sentía identificada con el Pacto Histórico, sino con Colombia Humana. Y dice que si Alejandro Gaviria superaba a Fajardo en la Coalición Centro Esperanza, podía ser un riesgo electoral para su candidatura, lo cual finalmente no ocurrió.

“Siento vergüenza”: Gustavo Bolívar sobre las estrategias de campaña de Gustavo Petro para afectar a otros candidatos

A nueve días de la segunda vuelta presidencial en la que los colombianos elegirán entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro al nuevo presidente de Colombia, SEMANA reveló un gran número de videos y audios en los que quedó en evidencia la estrategia de campaña de Gustavo Petro para “acabar políticamente” a otros candidatos presidenciales.

El primer integrante del Pacto Histórico en reaccionar ha sido el senador Gustavo Bolívar, quien en sus redes sociales reconoció que todo lo que está ocurriendo es una vergüenza.

“Hay gente que resta más de lo que suma. Siento vergüenza”, dijo Bolívar sin mencionar a Roy Barreras, quien es el actor principal en todas las conversaciones reveladas por SEMANA.

El plan de guerra sucia que diseñó la campaña de Gustavo Petro contra Federico Gutiérrez antes de la primera vuelta presidencial lo conoció SEMANA en exclusiva.

La campaña es liderada por un hombre identificado como Sebastián Camilo Guanumen Parra, quien da instrucciones durante una reunión virtual. SEMANA accedió a horas enteras de dichas conversaciones donde se diseña un plan de desprestigio.

“Necesitamos empezar a atacar a Fico, a infundir ciertos rumores y ciertos elementos que nos sirvan en contra de Fico, así como nos los hacen a nosotros. En esta campaña no basta con defenderse solamente”, dice Guanumen.

“Necesitamos empezar a generar contenido que podamos sacar por distintas redes y distintos canales de WhatsApp, atacando a Fico. ¿Cómo lo vamos a atacar? Por sus relaciones con el narcotráfico, por su mala gerencia en la Alcaldía. Con las redes de poder que tiene detrás. Hay que vender a Fico como una marioneta”, agrega.

“Hay que revisar el prontuario de Fico, de la gente que lo rodea, hay que empezar a proyectar cosas, dejen volar su imaginación, piensen en que hay que atacar a Fico y quitarle la posibilidad de llegarles a las mujeres”, señala Guanumen.

Así mismo, el hombre da instrucciones precisas sobre lo que cada uno de los asistentes debe hacer. “Cadenas de WhatsApp para que las mujeres vean de una manera negativa a Fico. Estamos en un cuartel operativo de campaña B. Yo les tiro ideas, se trata de defender la campaña y lograr disputarles las audiencias a Fico. Con el tema del empresariado y la economía, tenemos que proyectar que Fico va a acabar la economía de este país. Si estamos jodidos, con Fico va a ser peor. Si Duque llevó este país a la crisis, Fico lo va a hundir”, dice.

“En el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia”.

“Que la gente piense que la inseguridad es culpa de Fico. Si Fico es presidente, vamos a vivir en la inmundicia”, pide Guanumen.