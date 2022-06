Alerta: ¿a qué le teme Alfonso Prada, jefe de debate de Petro? Esta es su estrategia para censurar a SEMANA

Alfonso Prada, jefe de debate de Gustavo Petro, está desesperado por los ‘petrovideos’ publicados en las últimas horas por SEMANA. Por esa razón, este viernes anunció en La W que piensa hostigar judicialmente a este medio de comunicación mediante una acción de tutela.

Prada dijo que la campaña del Pacto Histórico acudirá a una acción de tutela para que no se presenten, según él, “párrafos pequeños descontextualizados”.

SEMANA continuará ejerciendo su riguroso trabajo periodístico, protegido y amparado por la Constitución Política y toda la legislación internacional sobre libertad de expresión y derecho a la información.

Este medio de comunicación, al recibir el material de una fuente anónima, considera que los colombianos tienen derecho a conocer su contenido, en medio de la campaña presidencial.

En las últimas horas, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) alertó sobre los ataques que viene recibiendo este medio de comunicación al dar a conocer los ‘petrovideos’.

“Después de que la revista Semana publicara unas grabaciones que involucran a la campaña del Pacto Histórico, el senador Roy Barreras y otras figuras políticas como Gustavo Petro e Inti Asprilla han emitido acusaciones contra el medio sin que se hayan aportado pruebas. Varios de estos mensajes buscan sembrar la duda sobre la legalidad de esa publicación y estigmatizan al medio cuestionando su decisión editorial de publicar el contenido”, señaló la Flip.

Alfonso Prada ha querido criminalizar el ejercicio periodístico de SEMANA y no le gusta que haya publicado los ‘petrovideos’. Por eso, quiere hacerle imposiciones a este medio, siguiendo el ejemplo de las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pese a eso, la Flip ha sido muy clara. “La publicación de las grabaciones es un ejercicio periodístico legítimo que no constituye un delito. Los medios no tienen fuentes de información prohibidas y sugerir la eliminación del material, como lo hizo Barreras, constituye un acto de censura inadmisible en el ordenamiento colombiano”.

La Flip también explicó que: “Los funcionarios y personas con visibilidad no deben interferir con la independencia editorial de los medios de comunicación al darle órdenes sobre qué publicar y qué no. Las relatorías de libertad de expresión han insistido en la responsabilidad que tienen los líderes políticos y personas con funciones públicas en fomentar un buen clima para ejercer el periodismo”.

SEMANA solo se debe a sus lectores, a Colombia y a la democracia. Por tanto, la única obligación que este medio debe cumplir sin titubear, y sin aceptar presiones de ningún tipo, es buscar la verdad. Y, en este caso, publicar los ‘petrovideos’ era un imperativo periodístico, profesional, ético y moral. Sin ningún fin distinto que el de cumplir con nuestra misión.

“Afirmar que un medio hace ciertas publicaciones bajo intereses políticos, y sin pruebas, como lo afirmaron Petro y Asprilla, pone en riesgo a sus periodistas. Estas estigmatizaciones alimentan la hostilidad contra la prensa que se ha intensificado en las elecciones. Este año, hemos registrado 42 agresiones relacionadas con el cubrimiento electoral y que han hecho de este el periodo más violento de la última década”, afirmó la Flip.