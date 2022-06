“Christian Daes financia irregularmente la campaña Petro”: lo que dijo un asesor extranjero del candidato del Pacto Histórico

En la campaña de Petro, había un enredo del que nadie sabía cómo salir y al que muchos le tenían miedo: María Antonia Pardo. La periodista había sido nombrada directora de comunicaciones de Gustavo Petro desde mayo de 2021 y es conocida por sus polémicos trinos y comentarios.

La situación, para finales del año pasado, era ya inmanejable y en medio de una reunión decidieron ponerle el problema directamente a Gustavo Petro para que lo resolviera de manera “urgente”. Eduardo Ávila resumió el asunto: ella hace lo que quiere y no hace lo que debería hacer. Todos comenzaron a regarse en prosa. Verónica, la esposa del candidato, aseguró que ella es una “irresponsable” y que nunca entendió que estaba en una campaña presidencial. Pidió que la sacaran“hoy mismo”. El asesor español Xavier Vendrell agregó que la profesional “no tiene la actitud ni la aptitud”.

Gustavo Petro escuchó, estresado, el problema. No defendió ni criticó a Pardo, pero planteó el motivo de su preocupación. “Si me permiten hablar, el señor que financia a María Antonia no se quiere con Armando… Entonces, me parece que mi hijo debería ya hablarse con él porque esto debería suspenderse.

En la medida que no se suspenda estamos perdiendo recursos”. El candidato evitó mencionar el nombre del “señor”, pero minutos después Vendrell, el asesor catalán de Petro, dijo con nombres y apellidos la razón del malestar de Petro. “En cualquier caso hay que concretar quién financia el equipo de campaña, si (Cristian) Daes continúa financiando eso... Se supone que hay un señor que es Daes que está pagando un equipo de comunicaciones. Si es así, tenemos que conseguir que Daes lo haga con otra persona”.

En la reunión todos estuvieron de acuerdo en que la salida debía ser cordial y que era necesario poner a Daes a favor de la campaña para no cerrar puertas. Ahí, Benedetti decidió intervenir. “Yo a esos manes les tengo miedo, no se preocupen”, dijo. Vendrell fue mucho más allá y sugirió que deberían casi que chantajear al presidente de Tecnoglass. “Decirle, o manejas bien esto, o el titular que puede salir es: Daes financia de manera irregular la campaña de Petro”. Y ahí Benedetti remató: “Al que no le conviene que se arme un mierdero es a él”.

Petro nunca se refirió a Daes, pero, cuando se preguntaron quién asumía la misión de despedirla, plantearon otro interrogante. ¿Quién contrató a María Antonia Pardo en la campaña? Todos se miraron y salió a flote la verdad: nadie. Pardo trabajaba directamente para Daes. En este escenario, les explicó Petro, nadie podía despedirla. “Ni yo puedo”, agregó. Y así apareció una angustia adicional.

Para ellos, María Antonia sabía mucho y era un peligro. Alguien advirtió que había que usar a Daes para “amarrarle la lengua”. Además, afirmó Verónica, es la exesposa de Agmeth Escaf, se la llevan muy bien y eso podría causar malestar. La financiación de Daes a la jefa de comunicaciones de la campaña de Petro sorprendió. El empresario se había subido a la ‘Rodolfoneta’ y compartió, entusiasta, algunas fotos del ingeniero en su planta.

Daes le envió a Néstor Morales, de Blu Radio, su versión de todo el asunto. Según él, su éxito empresarial le ha permitido ayudar a muchas personas a lo largo de su vida y decidió ser generoso. A 25 amigos les paga una mensualidad. Y en el caso de María Antonia, también le ha financiado la universidad a los dos hijos. El empresario aclaró que para él eso no significa un apoyo a la campaña de Petro. Aseguró que el año pasado, en julio, ella le dijo que quería entrar a apoyar esa causa, y le pidió que no le dejara de girar mensualmente.

Él se comprometió con eso. Cuando le preguntaron por qué el asesor español decía que si no cambiaba a María Antonia el titular sería financiación irregular de Daes a Petro, el empresario calificó esa sugerencia como un chantaje. Eso sí, narró que había llamado a María Antonia a Barranquilla para que le explicara qué fue lo que dijo ella en la campaña de Petro y “en qué problema me metió”. María Antonia, quien seguramente escuchó por primera vez cómo sucedieron las conversaciones para sacarla de la campaña, no se pronunció al respecto.

Pero ha lanzado durante los últimos días trinos eufóricos de apoyo a Petro: “Los videos son un parte de tranquilidad de que Gustavo Petro es un tipo tranquilo que no se descompone ni cuando su entorno se despeluca, que no trata mal a nadie, que escucha muuucho y que no tiene en sus planes castrochavizar ni expropiar a nadie”, dijo la mujer, a la que en la campaña decían que debían “amarrarle la lengua”.