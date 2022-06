¿Qué hacía el alcalde de Cartagena, William Dau, poniendo sus fichas en las listas al Congreso de Gustavo Petro?

En medio de los videos conocidos por SEMANA, en una reunión que sostuvieron Gustavo Petro y varios asesores, entre los que estaba Armando Benedetti, el senador le cuenta al candidato que tendrían el apoyo del alcalde de Cartagena, William Dau a través de una candidata cercana al mandatario local.

Benedetti menciona a una candidata cercana al alcalde, que está en la lista de la Cámara, y que podrían subirla a Senado para darle esa lista de la Cámara de Bolívar a Dau para que los apoye en su candidatura.

“Nosotros no nos meteríamos: ojo, la lista de Cámara regálasela, con tal de que el tipo (Dau) se encargue de promocionar al Pacto Histórico en Cartagena y Bolívar”, dice el senador.

En medio de esa propuesta que Benedetti le hace a Petro, el senador comenta que se trata de “Lidys”, “tu la conoces”, dice el senador, a lo que Petro asiente. “Esa es la de Dau”, afirma el candidato. “Esa es la que yo quisiera subir al Senado”, le pide Benedetti a Petro.

Se trata de Lidys Ramírez, exasesora de William Dau que se fue de la administración local para llegar al Congreso por el Pacto. De hecho, al alcalde de Cartagena ya le habían preguntado por su exasesora porque se conocieron unos polémicos audios en su momento en los que presuntamente incurre en tráfico de influencias. “Yo no trafico con puestos en la alcaldía Dau”, respondió Ramírez ante los cuestionamientos.

En la conversación entre Petro y Benedetti, ellos recuerdan ese episodio, Petro dice que es conocida por esos hechos: “La percepción que tiene de ella, sí parece tener base real”, comenta, a lo que el senador contesta: “Sí es una vieja hijueputa”.

Petro habla de la debilidad que tienen en el departamento de Bolívar y le insiste a Benedetti de que una lista abierta podría afectarlos porque no hay un liderazgo fuerte. “Eso es una debilidad en provincia que pone los votos para la Cámara. No veo cómo saldar esa debilidad, no hay liderazgo fuerte, no veo otra opción que la lista cerrada”, comenta Petro.

Benedetti asienta, pero le insiste a Petro en “regalar” esa Cámara para tener favores con la administración local. “Le regalo la Cámara y la subimos a Senado y tenemos un actor importante allá, pero entonces con lo que tú me acabas de decir se desarma esa vaina y arrancamos con la señora que se habló aquí”, comenta Benedetti.

Ante las negativas de Petro, y la propuesta de Benedetti tras el acuerdo que habría logrado con Dau, el asesor Eduardo Noriega intenta rescatar lo propuesto por el senador petrista.

Noriega reconoce que se deben hacer acuerdos con sectores de “afuera” o “extraños”. “Si hay un acuerdo con el señor (Dau), uno podría, incluso, si no tenemos una buena candidata, se puede llegar a un acuerdo de que el candidato de él sea apoyado por todas las organizaciones del Pacto”, dice Noriega.

Benedetti asienta pero reconoce que debe mirarse con pinzas porque se les puede salir de las manos. “Sí pero tu sabes que eso tiene su técnica, su táctica y ahí hay que irlo metiendo poco a poco, etc.”, dice el senador.

Incluso, cuenta rápidamente anécdotas de las veces que le ha tocado llegar a conversar con otros sectores y que hasta lo han criticado por estar cerca de Petro, pero se ufana de ya tener experiencia en ese campo.

“Yo no soy de izquierda, no soy un nuevo izquierdista. Llegó acá y me putean pero yo tengo piel para eso”, señala Benedetti.

Ramírez, a quien se refieren Benedetti y Petro en los archivos, ha sido denunciada en Cartagena por presuntos actos de corrupción.

En el caso de Dau, al alcalde cartagenero le fue abierta una indagación preliminar por presunta participación política en medio de esta campaña, precisamente, luego de que saliera a la luz pública un audio en el que hablaba de apoyos políticos para candidaturas a la Cámara de Representantes.