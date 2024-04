Presidente del Senado pone en su sitio a Petro durante evento público y le dice que no “invente” que no están en una “tienda”

El presidente del Senado, Iván Neme Vásquez, no suelta al jefe de Estado colombiano y volvió a cuestionar públicamente este viernes, 26 de abril, la propuesta que hizo hace unos días Gustavo Petro sobre convocar una posible constituyente en el país.

Igualmente, el congresista aprovechó el espacio para decirle una vez más al presidente Petro que deje de hablar de golpes blandos, pues puntualizó que nadie lo quiere tumbar. Name recalcó que está cansado de las advertencias del cordobés.

“Ya tenemos una estructura agotada, fatigada, que es la de hoy, agravada por un Gobierno como este, que en vez de salir a ventilar y a facilitar, lo que ha venido es a agravar en la búsqueda de una confrontación, que tenemos que evitar. Cada vez que vemos una posibilidad de conseguir un diálogo, tenemos es una nueva amenaza, o el golpe es blando, o duro, o semiduro, yo no sé esas densidades de dónde la sacan”, indicó inicialmente.

Luego, sentenció: “Las propuestas de unas constituyentes inconstitucionales e ilegales, porque han marcado la propuesta de unas constituyentes callejeras, nacidas de cabildos y no sé de qué más inventos, que respetamos como escenarios, pero el escenario de una constituyente es una ley en el Congreso, no un invento en una tienda, o por una calle para terminar disuadiendo la vía de lo que debe ser por lo que no puede ser”.