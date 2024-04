Iván Name envía contundente mensaje al presidente Petro y le pide dejar de amenazar la democracia: “Nadie lo va a tumbar”

En medio de la sesión plenaria de este lunes 22 de abril, el presidente del Senado, Iván Name, aprovechó para enviar un contundente mensaje al presidente Gustavo Petro, tras las marchas del domingo donde miles de colombianos manifestaron su malestar con las políticas del gobierno.

Después de escuchar las intervenciones de sus colegas sobre la jornada de protestas, Name subió al atril y pidió ser escuchado, ya que, a su juicio, es peligroso lo que está pasando en Colombia al querer responder una movilización con otra.

“Este Senado va a tener la superioridad de enseñarle a la sociedad que podemos entendernos y aceptar que hay mayorías y en otras ocasiones no. Vamos a votar la reforma pensional, personalmente no la estoy votando”, dijo.

Aunque no lo mencionó, el discurso de Name estaba dirigido para el presidente Gustavo Petro y dijo que Colombia no puede convertirse en un país donde unos se provoquen con otros hasta generar una guerra y pidió al Legislativo dar ejemplo en esa materia. “El odio incendiario lleva a que nuestros hijos caigan en una guerra”.