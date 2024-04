Al mostrar la Plaza de Bolívar llena, el presidente del Senado le recuerda a Petro que “Colombia es una república democrática”

El presidente del Senado, Iván Name, aprovechó la imagen de la Plaza de Bolívar repleta de colombianos inconformes con el Gobierno del presidente, Gustavo Petro para enviarle, un mensaje.

Lo hizo a través de sus redes sociales, donde dijo que Colombia es una república democrática bicentenaria, “sus cimientos y sus instituciones son inconmovibles”.

Por esto- añadió- “la defenderemos hoy y siempre”.

El mensaje de Name es contundente porque él, en reiteradas oportunidades, le ha dejado claro a Petro que las instituciones son independientes y se respetan.

Name no es amigo del presidente. De hecho, desde la Casa de Nariño le hicieron campaña abiertamente a la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, para que llegara a la presidencia del Senado, pero el curtido costeño le ganó por escasos cuatro votos.

Las marchas contra el Gobierno Petro fueron multitudinarias. | Foto: Foto 1: SEMANA / Foto 2: AP

Aunque Name tendió inicialmente puentes con el Gobierno, marcó un distanciamiento con el palacio presidencial desde que Petro empezó a hablar de una constituyente que le permitiera, entre otras cosas, tener un plan B porque el Congreso no le aprobaba las reformas estructurales. También cuando Petro empezó a lanzar pullas contra el Legislativo porque no respondía en favor de sus iniciativas.

Name, quien está curado de espantos en la política, ha arremetido varias veces contra Petro. Y en una oportunidad, desde el Capitolio paró en seco al primer mandatario.

Plaza de Bolívar durante las manifestaciones contra Petro. | Foto: SEMANA

“Es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado literalmente un golpe de mando institucional. No se trata de interpretaciones, no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del jefe de Estado provenga una amenaza a la democracia y al Congreso”, destacó en su momento.

El presidente del Senado también le hizo una solicitud: “Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría a una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos. Usted recibió de la democracia un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente”.

Marchas en contra del Gobierno del Presidente Gustavo Petro Plaza de Bolívar | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“Usted pensó que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tenía que hacer y que nosotros no podíamos pensar, cuando representamos tan legítimamente como usted a la democracia y la Nación. Revise sus conceptos, sabemos que no es abogado, pero no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo porque ya arrancó la campaña, como nos ha anunciado, para el 2026, y eso también es inconveniente para la democracia, un presidente en campaña”, añadió.