Iván Name, presidente del Congreso, lanza duras críticas contra el Gobierno Petro: “Es errático e ineficiente”

SEMANA: ¿Cómo ve el avance de las reformas del Gobierno en el Congreso?

IVÁN NAME (I. N.): Haciendo su trámite normal, hemos tenido alguna dificultad para el cuórum en el trámite de los impedimentos, pero espero que pronto superemos eso y entremos de fondo en la plenaria a estudiar la reforma pensional. Ya están radicando ponencias de la reforma a la salud en la Comisión Séptima.

SEMANA: ¿Las reformas del Gobierno están estancadas?

I. N.: No, por qué van a estar estancadas, cuánto duraron en la Cámara de Representantes. Entonces ahora no vamos a estudiar a toda velocidad las reformas sino en los tiempos del Congreso y procuraremos que el Congreso sea el que decida y no el tiempo el que las liquide.

Iván Name habló con SEMANA. Dijo que no cree que Petro esté haciendo un buen Gobierno. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: ¿Por qué terminó agarrado con el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quien le reclamó indirectamente por su trabajo?

I. N.: Pues a mí me extrañó su tono en algunos Twitter, cosa que yo casi no uso y creo que debe mantenerse un respeto entre las cámaras y él ha tratado como de darnos instrucciones y eso sí no lo aceptamos. La independencia no es solo del Gobierno y del Congreso, las dos cámaras tienen su libre tránsito. Es mejor así, bicameral, porque permite que una cámara estudie independientemente de la otra la conveniencia de las cosas. Nosotros estamos apenas empezando el estudio de la reforma a la salud y no sé cuál prisa tendrá el presidente de la Cámara pero esa no nos asiste a nosotros.

SEMANA: ¿Usted ve a Andrés Calle como alguien cercano al Gobierno?

I. N.: Yo no entro a juzgar al presidente de la Cámara por lo que no le permito que venga a hacer un tribunal de juzgamiento al Senado o a darnos consejos u orientarnos. Él orientó la Cámara y lo hará en el semestre que viene. Debemos tener la suficiente independencia de las cámaras para estudiar libremente las reformas, de tal manera que demos por superado ese incidente y sencillamente entendamos que pudo haber alguna imprudencia por parte del presidente de la Cámara en el tono con que nos envió esos mensajes.

El senador cuestionó la baja ejecución de Petro. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo ve el gobierno del presidente Gustavo Petro?

I. N.: Guardando todo el respeto por el gobierno del presidente Petro, yo sí veo que ha sido muy errático, su gabinete muy ineficiente y su ejecutoria muy baja. Yo diría que tiene que revisar algunas de sus políticas, pero eso es su fuero y esperamos que se respete, como él debe respetar el nuestro.

SEMANA: ¿Cómo vio los cambios en el gabinete?

I. N.: Ha sido el criterio del presidente, hay que respetarlo y esperamos que el Gobierno mejore, porque realmente no siento que vaya por buen camino.

SEMANA: Queda un semestre de su mandato, ¿cuál es el objetivo?

I. N.: A uno lo tratan de ir sacando en cuanto despunta el segundo semestre pero resulta que este es un periodo muy importante en que estamos en el estudio de las principales reformas. Yo espero que el Congreso las pueda estudiar de manera detenida, cuidadosa y minuciosamente y pueda dar su veredicto en cuanto a la conveniencia que tengan para el país o que podamos ajustarlas, o que podamos definitivamente examinarlas. Es que las reformas que presentan los gobiernos no vienen poseídos por la sabiduría y las que salen del Congreso tampoco. Por eso, el buen mecanismo que existe de las comisiones y las plenarias permiten el examen y reexamen, lo mismo que cuando hacen los proyectos de tránsito de una Cámara a la otra; por eso no hay que afanarse, hay que entender que no tenemos mucho tiempo pero vamos a tratar de superar las barreras del tiempo para que sean las decisiones del Congreso de los que decidan la suerte de las propuestas gubernamentales.

SEMANA: ¿Cómo ha sido la relación con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco?

I. N.: Muy cordial pero un poco distante. Ha preferido siempre la Cámara, debe ser que le quedó alguna nostalgia de que siempre perteneció principalmente al Senado. Y entendible, se dedicó mucho tiempo a la Cámara para lograr lo que ha logrado en ella y ahora tendrá que hacer en el Senado para que tengamos el tiempo de examinar con el Gobierno, con su ilustración, con sus explicaciones, las reformas que nos han propuesto.

SEMANA: ¿Por qué dice que es riesgoso que el debate se traslade a las calles, es decir, en manifestaciones?

I. N.: Las calles fueron reemplazadas y los campos de batalla por las instituciones, lo que no quiere decir que no haya derecho a manifestarse, a la protesta, lo que pasa es que no hay que volver un pugilato y es un pulso de fuerzas porque es riesgoso, son vulnerables las marchas, y en un país donde tenemos como ocho guerras abiertas al tiempo puede irse convirtiendo en un inconveniente el mecanismo de probar las fuerzas. Realmente hay que esperar que las corporaciones o el poder judicial en su caso tomen sus decisiones libres de la presión de las manifestaciones en la calle.

Name está de acuerdo con que la Alianza Verde sea independiente. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

SEMANA: Precisamente, ¿cómo vio las manifestaciones en contra de la Corte Suprema que algunos dijeron que era una presión indebida a esta rama del poder?

I. N.: Tal como fueron orientadas me parece que fueron inconvenientes, me parece que debe dejar de utilizarse la presión de las calles a las instituciones, por lo que esperamos que el poder judicial pueda tomar decisiones sin la presión de las calles ni de las manifestaciones, que vengan de donde vinieren, resultan inconvenientes hoy dado el clima de tensión que tiene nuestro país.

SEMANA: ¿Cómo está la relación de la Alianza Verde con el gobierno de Petro?