“Esperamos que el Gobierno no nos deje solos”: Animalistas advierten lobby taurino contra proyecto para prohibir la tauromaquia

Pero el camino del articulado no está pavimentado. Los taurinos ya están moviendo fichas en el Congreso para intentar frenar el articulado, un lobby taurino del que advierte el ponente de ese proyecto de ley, el representante Alejandro García, en entrevista con SEMANA.

No veo fácil el trámite en la Cámara. Es necesario que nos articulemos muy bien para que salga adelante en plenaria. Yo daré todo lo mejor como lo hice en la Comisión y acá hay que agradecer a los partidos y organizaciones que están en ese proceso para que por fin Colombia salga de ese listado oscuro de ocho países que permiten las corridas de toros. Países como Uruguay lo prohibieron en 1921, hace más de 100 años.

A. G.: Me han hecho cuatro recusaciones. Una anónima, otra donde no coincidía el nombre de la persona que la presentó con el número de cédula, creemos que era algo falso; otra en nombre de la asociación de personas que practican la tauromaquia. En la Comisión de Ética del Congreso dilataron lo que más pudieron resolver la recusación cuando esta ni siquiera debería haber tenido trámite porque no cumplía con los requisitos mínimos para poder discutirse y se demoró todo el tiempo posible. Al Congreso están viniendo personas a hablar con congresistas y en el tercer debate estuvieron fuertes porque casi se rompe el cuórum.