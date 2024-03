Petro reaccionó así ante masivas marchas en contra de su Gobierno: “Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país”

“Hoy tenemos manifestaciones que no quieren cambiar el país, está bien, siempre habrá fuerzas que saliendo de los privilegios no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien”, expresó Petro.

“Aquí no se trata de defender una postura ideológica; se trata de defender el país”, precisó el congresista del Centro Democrático. Adicionalmente, comentó que las marchas configuran “la mejor oportunidad para salir a exigirles a los congresistas que no sean cómplices del Gobierno, que le está haciendo daño al país votando tres reformas que son abiertamente inconvenientes”.

Una de las razones por las que se sale a las calles este miércoles es reclamar por la paz total que —de acuerdo con algunos senadores— solo “ha traído miedo e inseguridad”; por los costos de vida que cada día son mayores y los “ingresos no alcanzan”; por “premiar a los bandidos” y no a un ciudadano; por las reformas del presidente Petro, en especial la reforma a la salud; por la “libertad de prensa que se encuentra bajo amenaza”, entre otras más.

“A mí lo que me interesa es que haya elecciones en el 26 y que haya alguien bueno, necesitamos un presidente aburrido, alguien que sea solo serio, que no hable paja, que trabaje, que sea buen técnico, que trabaje con buenos técnicos, que sea honesto, que sea buen gerente, que produzca resultados. A mí lo que me interesa es que salga alguien bueno, yo le podrá hacer una lista de 20 buenos posibles. Lo que me interesa a mí es que Colombia salga adelante y la vamos a sacar adelante, y este es un mensaje a Petro, que aquí no nos vamos a quedar esperando a que él arme cualquier marrulla para quedarse más allá del 26 en el gobierno”, concluyo el exalcalde.