Presidente Gustavo Petro posesionó a Alexander López como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación

Nuevo escándalo salpica a la campaña Petro Presidente: no se habrían reportado $600 millones aportados por sindicato de trabajadores petroleros

Contexto: Nuevo escándalo salpica a la campaña Petro Presidente: no se habrían reportado $600 millones aportados por sindicato de trabajadores petroleros

Y afirmó en su intervención: “¿Cuál ha sido el sistema, la arquitectura que ha guiado los últimos gobiernos para el uso de esos dineros? ¿Y en qué medida, a través de indicadores de impacto, que realmente no se han hecho hasta ahora en planeación, han beneficiado o han perjudicado a la sociedad colombiana? Haciendo apenas un balance de un año, de recoger algunas estadísticas que he podido obtener, no tanto de planeación como si de Ministerio de Transporte y otros ministerios, uno puede diseñar, lo decía en alguna oportunidad, una pirámide de inversión”.