Lo último: Consejo de Estado anula la elección de María José Pizarro como primera vicepresidenta del Senado

En la misma decisión se dejó en firme la elección del presidente del Senado, Iván Name, y Didier Lobo Chinchilla, segundo vicepresidente.

Aunque Pizarro ha guardado silencio, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, no escondió su preocupación con el fallo.

El presidente del Senado, Iván Name. | Foto: esteban vega la-rotta-semana

“¿Por qué cuando éramos minorías y oposición nunca se falló a favor de estar en la primera vicepresidencia del senado, y ni siquiera en las mesas directivas? ¿Por qué para quitarnos de las mesas directiva del congreso si somos del Pacto Histórico y no de sus partidos constitutivos, pero para quitarnos las curules si somos de los partidos constitutivos y no del Pacto Histórico? Creo que se deberían brindar estas claridades”, manifestó en su cuenta personal de X, anteriormente Twitter.

En realidad, la decisión contra María José Pizarro es sensible para el Pacto Histórico porque ella era la vicepresidenta del Senado y desde allí lograba, en varias oportunidades, tener el manejo del Congreso cuando el presidente, Iván Name, no estaba presente.