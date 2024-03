“Es posible la continuidad”: María José Pizarro llama a los partidos del Pacto Histórico a unirse en una sola colectividad; tres casas políticas se oponen

“ No estamos de acuerdo con fusionar personerías jurídicas o acabar la del partido. A nosotros nos ha costado mucho sostenernos políticamente y, además, es un derecho constitucional que tienen los pueblos indígenas de tener representación en el Congreso. No estaríamos dispuestos a renunciar a nuestra representación ni a nuestra personería jurídica, pero sí queremos construir unidad y coaligarnos en 2026, porque solos no vamos a poder”, anunció Peralta.

“Yo he sido claro, lo afirmé desde el Congreso, dije que nuestra colectividad no participa de eso”, manifestó.

“Yo a esa propuesta de partido unitario no le jalaré, tampoco el ADA, el partido. No sirvo para ser hipócrita, habrá muchos que se la guardarán para sacarle beneficio al proyecto político. A nosotros como partido hoy nos tienen aislados de los compromisos políticos, no es un delito, no tenemos representación en el Gobierno, y no se la voy a reclamar más porque es un compromiso y un derecho”, agregó.