Paulino Riascos anuncia que el ADA no hará parte de la unificación de partidos del Pacto Histórico propuesta por Gustavo Petro: “No soy hipócrita”

SEMANA: El presidente Gustavo Petro propuso eliminar el Pacto Histórico y conformar un solo partido político. ¿Está de acuerdo?

PAULINO RIASCOS: Yo espero que la gente haya entendido lo que significa Pacto Histórico, un frente amplio del país, partidos, movimientos sociales, ideas políticas, hombres y mujeres pensadores que le apostaron a una solución a los problemas de Colombia. Nos encontramos en esa gran marca, Pacto Histórico, donde podíamos llegar todos, logramos la victoria tanto en Presidencia y Congreso. Nos mantenemos en ese ideal político, lo respetamos y lo respaldamos. Pero eso se ha ido desconfigurando en el respeto por las dignidades. El trato que se me dado no es el mejor, me han condenado, maltratado, me han discriminado, no me han dado el permiso María José Pizarro, Gustavo Petro y otros para poder llegar a ser Presidente del Congreso. Ellos pueden serlo todo, pero los demás, no. Mi único error ha sido querer para que me traten como me han tratado. Eso, en la filosofía política, marca un punto muy equidistante para que nosotros hoy, no signifiquemos nada en ese proyecto. Peor sería entregarnos a las manos de ellos.

Paulino Riascos y Piedad Córdoba compartían sus críticas al gobierno de Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMNAA/FOTO2: SEMANA/FOTO3: SEMANA.

SEMANA: ¿Es decir, usted y el ADA, su partido, renuncian totalmente a hacer parte de la unificación de partidos?

P.R.: Yo he sido claro, lo afirmé desde el Congreso, dije que nuestra colectividad no participa de eso. No me niego a aparecer en una gran coalición mañana donde podrán haber muchos partidos para seguirle buscando la solución y la vida digna en nuestro país. No me niego, pero desde este proyecto político (Pacto Histórico) que ya conocí, por la forma como me han tratado, he sido claro: no voy. Si nosotros tenemos nuestra dignidad y la entregamos a esas personas que nos han tratado de esa manera, difícil. No puedo participar en dignidades donde a nosotros se nos trate de la manera. Jamás.

SEMANA: Conclusión, le responde no a Petro.

En votación del nuevo Presidente del Senado | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿El ADA se quedará solo para el 2026?

P.R.: Yo a esa propuesta de partido unitario no le jalaré, tampoco el ADA, el partido. No sirvo para ser hipócrita, habrá muchos que se la guardarán para sacarle beneficio al proyecto político. A nosotros como partido hoy nos tienen aislados de los compromisos políticos, no es un delito, no tenemos representación en el Gobierno, y no se la voy a reclamar más porque es un compromiso y un derecho, pero todo eso marca la diferencia para uno irse apartando. No significamos nada en ese proyecto, así lo han demostrado. Sin embargo, yo seguiré votando a favor del proyecto político lo que considere bien para el país. Me apartaré de todo lo que no considere pertinente y no porque sea de derecha, no lo soy, lo hago como ciudadano y de acuerdo a mi pensar. En ese proyecto político, con ADA no cuenten.

SEMANA: ¿Usted cree que se unan los partidos del Pacto Histórico en una sola casa política? Lo pregunto porque hay muchos intereses internos.

P.R.: No puedo predecir el futuro de nadie, pero sí puedo afirmar que hay mucha doble moral, hipocresía, habrá muchos que no lo dirán de frente y estarán diciendo ‘no voy’. Puede ser que alguno le acepte al Presidente, muchos le dirán que sí hasta el final de la propuesta, pero cuántos, realmente, se unificarán. Esperemos a ver.

Paulino Riascos, Isabel Zuleta y el chat donde ella le lanza fuertes palabras. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

SEMANA: ¿Ha vuelto a hablar con Gustavo Petro?