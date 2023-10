Piedad Córdoba y Paulino Riascos, dos senadores del Pacto Histórico que anticiparon resultados pobres para el petrismo en estas elecciones: “El pronóstico es reservado”

Como si fuera poco, aseguró “que a las regiones no han llegado aún los cambios sociopolíticos esperados por el gobierno del cambio y eso hace que la movilización en las urnas por un voto consciente no se exprese de forma masiva”.

Según él, “medianamente, la fuerza política regional del Pacto Histórico estará encabezada por partidos como el Mais, el ADA y la Fuerza de la Paz -la colectividad del embajador Roy Barreras-, estos fueron los partidos que decidieron hacer su trabajo por encima del sectarismo y la maldad de muchas colectividades que dirigen el Pacto Histórico. De ahí para allá, no me atrevo ni a mencionarlos. No sé si el Polo alcance a hacer algo importante, alcanzó a dar muchos avales”, le pronosticó a SEMANA.

De acuerdo con su análisis, “si nos va mal en las elecciones regionales, será más difícil permanecer en el poder presidencial en el 2026. No estoy diciendo que no lo logremos, mi futuro político está incierto hoy por los mismos señalamientos, por la misma forma como me han tratado. Yo me mantengo en el Pacto Histórico, pero me tocará evaluar, en su momento, si es que resisto tanta empujada, discriminación y maltrato de gente que no tiene ni siquiera la fuerza política que tengo hoy”.