Paulino Riascos, del Pacto Histórico, confiesa que no habla con Petro y advierte: “Si nos va mal en las elecciones, será más difícil permanecer en el poder presidencial en el 2026″

SEMANA: ¿Qué cree que pase con los resultados del Pacto Histórico este fin de semana?

PAULINO RIASCOS: A raíz de lo que ellos consideraron una desobediencia, una maldad, se destacarán candidatos de partidos que aún seguimos siendo de Pacto Histórico, aunque nos empujen y nos discriminen. Los que se creen patrones del Pacto, en su orgullo, prefieren declararse en pérdida total antes que asumir que, gracias al trabajo de nosotros, humildemente, maltratados, discriminados y rechazados, podemos salvar algunos resultados favorables para el proyecto político.

SEMANA: ¿Es decir, usted cree que algunos partidos, aunque discriminados en el Pacto Histórico, salvarán en algo las elecciones de este domingo?

P.R.: De eso se trata.

SEMANA: ¿Por qué cree que al Pacto Histórico no le irá bien en las elecciones?

P.R.: Hay mucha gente mala en el Pacto Histórico, no todos. No hablo de este tema porque no soy el autorizado, pero más allá de alguna diferencia que pueda tener, tengo que decir que, cuando estábamos en la campaña, el presidente Gustavo Petro siempre le pedía a mucha gente ahí que no empujaran a los demás porque solos no ganábamos. Y lo siguieron haciendo. El presidente Petro, en una de las pocas reuniones a las que asistí, aceptaba que en algunas partes no íbamos a ganar solos y podíamos triunfar como aliados. No era un delito político avalar con otras colectividades en unas partes donde no éramos fuertes. Pido disculpas, no estoy revelando ningún secreto del Pacto Histórico, pero creo que, en este momento, sí vale la pena aclarar que el presidente era consciente de que si empujábamos todo el tiempo a los demás, no seríamos fuertes políticamente porque solos no podemos todavía, pero allí hay gente que prefiere que se dañe lo que no se va a comer.

Senador Paulino Riascos | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: Según sus cálculos, ¿a qué partidos del Pacto Histórico les irá bien?

P.R.: Medianamente, la fuerza política regional del Pacto Histórico estará encabezada por partidos como el Mais, el ADA –sin presumir, lo dirijo, yo–, la Fuerza de la Paz, estos fueron los partidos que decidieron hacer su trabajo por encima del sectarismo y la maldad de muchas colectividades que dirigen el Pacto Histórico. De ahí para allá, no me atrevo ni a mencionarlos. No sé si el Polo alcance a hacer algo importante, alcanzó a dar muchos avales.

SEMANA: ¿El Pacto Histórico pagará este domingo los errores que cometió durante las inscripciones de candidatos?

P.R.: Total, claro que las va a pagar, se destruyeron muchos sueños políticos de gente incluso muy cercana a ellos, se destruyeron sueños de sus militantes, de las bases, yo no he entendido, ni la gente, por qué ese proceder político de muchos partidos del Pacto.

SEMANA: ¿Qué pasa si al Pacto Histórico le va mal?

P.R.: Si nos va mal en las elecciones regionales, será más difícil permanecer en el poder presidencial en el 2026. No estoy diciendo que no lo logremos, mi futuro político está incierto hoy por los mismos señalamientos, por la misma forma como me han tratado. Yo me mantengo en el Pacto Histórico, pero me tocará evaluar, en su momento, si es que resisto tanta empujada, discriminación y maltrato de gente que no tiene ni siquiera la fuerza política que tengo hoy.

Isabel Zuleta, Paulino Riascos, María José Pizarro y Alexander López | Foto: Revista Semana

SEMANA: ¿Es decir, si les va mal en las elecciones será más difícil seguir en el poder después de Petro?

P.R.: Total, total.

SEMANA: Lo escucho con ganas de renunciar al Pacto Histórico, ¿lo analizaría después de elecciones?

P.R.: Particularmente, lo más difícil en mi vida es quedarle mal a alguien, me indigna que mi fuerza política, mi trabajo social de toda una vida, no tenga valor en el Pacto Histórico, nos tratan como si nunca hubiéramos luchado en la vida, como si fuéramos instrumentos de la lucha del doctor Gustavo Petro. Eso me indigna.

Yo, humildemente, he luchado, si no lo hubiera hecho no estaría aquí, no hubiera sido parte de ese momento histórico del país (...). Ese trato que me dan me lleva a pensar hacia el futuro, qué voy a seguir haciendo porque no me voy a doblegar. Hasta el día de los resultados, seguiré siendo Pacto, si el presidente decide que podemos hablar, respetarme, la fuerza política que ADA saque estará al servicio de la construcción de futuro que planificamos con el Pacto; pero si no se me respeta, me tocará buscar mi nuevo camino.

No soy ningún traidor, lo dejo claro, pero sí estoy mamado del trato que a ratos se le da a los compañeros del Pacto. A mí no me han cumplido el proyecto de gobernabilidad como partido de gobierno, habiendo tanta cosa que podemos hacer los militantes de mi colectividad. Hay un acuerdo de gobernabilidad firmado, a ADA no le han cumplido. ¿A cuántos partidos le han cumplido? No sé, ese no es mi problema. Yo prefiero estar libre que dentro de la coalición si es para quedar mal. Si aquí me van a maltratar, me van a destruir y no me valoran, me toca seguir buscando el camino ideal que me lleve a la Presidencia de la República o ayudar a seguir poniendo presidentes porque yo ayudé a poner presidente con mi partido y mi pueblo.

Votación del nuevo Presidente del Senado | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

SEMANA: ¿Usted no ha hablado del tema con Gustavo Petro?

P.R.: No, como permanezco en el Pacto Histórico, no he querido hablar. Sé que él estuvo inconforme con mi proceder en la presidencia de la Comisión Primera, en mis aspiraciones a la Presidencia del Senado, por mi aspiración a la Vicepresidencia, por la aspiración de Iván Name. Entonces, yo tengo mi dignidad, él es el señor presidente de la República, pero todos merecemos respeto, yo tengo un valor político que no se me ha reconocido. Vuelvo y digo: si en algún momento hay cabida al diálogo después de las elecciones, lo haré, si no, seguiré contribuyendo al proyecto político del Pacto Histórico, pero sigo mirando y pensando en el horizonte. No estoy dispuesto a ir a buscar a un presidente que no me atiende.

SEMANA: ¿Gustavo Petro no lo atiende?

P.R.: Hoy no.

SEMANA: ¿Qué le diría al presidente si lee esta entrevista?