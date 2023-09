Senador Paulino Riascos defendió a Katherine Miranda por matoneo que recibió tras oponerse a reforma a la salud: “Le construyeron un monumento y luego la maltrataron”

Miranda, quien se convirtió en la jefe de debate en Bogotá del líder de izquierda, ha dicho claramente que el nuevo proyecto del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, no puede aprobarse tal y como está redactado porque no genera consensos en el Legislativo y deja más dudas que certezas.

Luego -según Riascos- “escuché noticias y ella fue víctima de matoneo por diferentes sectores simplemente por atreverse a pensar diferente. Y pensar no es un delito porque sino tendrían que condenar a todos. Quiero decir que me parece un acto perverso”.

El senador agregó que no le parece justo “exaltarla, construirle monumentos, como la aclamamos en su momento por su excelente trabajo en las comisiones económicas, pero luego salir a maltratarla, como ocurrió la semana pasada”.

El afrodescendiente confesó que quiso hacer su defensa en la plenaria del Senado, “pero considero que este, las comisiones económicas conjuntas, es el escenario legítimo para hacerlo, aquí donde ella hizo un excelente trabajo. No comparto el maltrato al que ella fue sometida la semana pasada, me alegro que ella esté bien de salud, esa práctica no puedo aceptarla porque hoy es con ella y mañana será con cualquiera de nosotros”.