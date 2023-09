Sicariato digital: SEMANA destapa la forma coordinada en la que actuaron las bodegas que atacaron a Katherine Miranda, Carolina Arbelaez y Julia Miranda

En Twitter, cuentas anónimas, que en su mayoría no registran el nombre real de la persona que las maneja y muestran fotos falsas, utilizan un mismo numeral para que un tema aparezca entre las tendencias del día. Algunos son bots y otros son los llamados bodegueros, activistas a favor del mandatario que se encargan de popularizar los temas o posicionar las narrativas sobre una situación.

“Respaldé la proposición. No la firmé porque soy de la oposición y el partido de gobierno la habría negado automáticamente en ese caso. Dijeron que nosotras tres estábamos calculando fríamente para que se aprobara a escondidas, pero eso no pasa en el Congreso. Más cuando hay una mesa directiva del Gobierno. Dicen ahora que fue una jugadita porque nadie se dio cuenta. No tengo la culpa de que los representantes del Ejecutivo vayan solo a cobrar y calentar puesto”, narró la representante Arbeláez en entrevista con SEMANA.